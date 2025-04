Ferroviária x Atlético-GO Onde assistir AO VIVO, Brasileirão SÉRIE B, hoje (17/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

A partida entre Ferroviária x Atlético-GO é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (17) às 21 hs (horário de Brasília). A partida tem Ferroviária como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Ferroviária x Atlético-GO: onde assistir, escalações e tudo sobre o duelo da 3ª rodada da Série B

Nesta quinta-feira, 17 de abril, às 21h (horário de Brasília), a Ferroviária recebe o Atlético-GO na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida terá transmissão ao vivo pela Disney+, além de cobertura completa em tempo real nas principais plataformas esportivas.

Momento das equipes

A Ferroviária ainda não venceu na competição. O time paulista soma dois empates até aqui: 1 a 1 contra o Remo, na estreia, e 0 a 0 contra o Amazonas, fora de casa. Com dois pontos, a equipe aparece na parte intermediária da tabela e busca embalar diante da sua torcida.

Já o Atlético-GO começou a competição com vitória convincente por 4 a 2 sobre o Athletic e, na segunda rodada, empatou com o Botafogo-SP por 1 a 1, fora de casa. Com quatro pontos, o Dragão entrou na rodada ocupando as primeiras posições da classificação e se destaca por já ter anotado cinco gols, sendo um dos melhores ataques da Série B até o momento.

Prováveis escalações

Ferroviária (técnico: Vinícius Bergantin):

Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Maycon e Zé Mário; Alencar, Ricardinho, Ian Luccas, Albano e Wesley; Carlão.

Desfalque: Ronaldo Alves (suspenso).

Atlético-GO (técnico: Cláudio Tencati):

Vladimir; Raí Ramos, Matheus Felipe, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Léo Naldi, Rhaldney e Kauan; Marcelinho, William Pottker e Sandro Lima.

Desfalques: Shaylon (lesão muscular) e Caio Dantas (dores no calcanhar).

Arbitragem

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Assistentes: Pedro Amorim de Freitas (ES) e Arthur Pancieri Pires (ES)

VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

Onde assistir ao jogo Ferroviária x Atlético-GO?

Transmissão ao vivo : Disney+

: Disney+ Horário : 21h (de Brasília)

: 21h (de Brasília) Local: Arena Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

Panorama

O confronto coloca frente a frente uma Ferroviária ainda em busca de afirmação na Série B e um Atlético-GO embalado, que já figura como uma das forças da competição. A expectativa é de um jogo equilibrado, com os dois times apostando na solidez defensiva e velocidade nos contra-ataques.

Tags: Ferroviária x Atlético-GO, Série B 2025, onde assistir Série B, Disney+, escalações Ferroviária, escalação Atlético-GO, Campeonato Brasileiro Série B, futebol ao vivo.

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.