Emlur inicia limpeza no Clube Astréa como parte das ações do Comitê Gestor da parceria público-privada

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana de João Pessoa (Emlur) iniciou, nesta quinta-feira (17), a limpeza no Clube Astréa, como parte das ações do Comitê Gestor que estuda uma parceria público-privada entre a Prefeitura de João Pessoa e a Junta Governativa do clube. Na semana passada, o prefeito Cícero Lucena visitou as instalações do local e tem a intenção de revitalizá-lo e transformá-lo em um grande centro para práticas esportivas.

Conforme o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, uma turma de 15 agentes de limpeza está executando os serviços de roçagem e capinação na sede do clube. A estimativa é que o trabalho seja finalizado até esta sexta-feira (18). “É com grande satisfação que a Emlur dá sua contribuição a esse projeto de revitalização de um espaço tão importante historicamente para a sociedade pessoense”, afirma.

O Comitê Gestor que estuda a parceria é presidido pelo vice-prefeito Leo Bezerra e inclui em sua equipe o secretário de Gestão Governamental, Rougger Guerra, e o secretário de Articulação Política, Emano Santos. Também participam as Secretarias de Planejamento (Seplan), Infraestutura (Seinfra), Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), além da Fundação Campeões do Amanhã e Emlur.

De acordo com o secretário Emano Santos, a Procuradoria-Geral do Município já está trabalhando na oficialização da parceria entre a Prefeitura e a Junta Governativa do Astréa, que administra o clube. O objetivo é a realização de uma grande reforma no prédio, localizado no Centro da Capital, cujo projeto e execução serão da Seplan e Seinfra, respectivamente. “Mas, antes de tudo isso, a Emlur dá o pontapé inicial com suas ações de limpeza dentro do clube”, ressaltou.

O secretário de Articulação Política também afirma a possibilidade de instalação de um núcleo da Emlur dentro do clube para atender também as demais ruas do Centro da cidade, facilitando as operações de logística. Outra novidade é o acesso dos servidores da Emlur às atividades esportivas do local. “A Emlur é muito forte na prática de esportes. Desde minha adolescência eu acompanho os campeonatos esportivos dos servidores. Desta forma, eles poderão praticar futebol, basquete e vôlei no Astréa”, aponta.

O coordenador do Comitê Gestor da parceria, Epitácio Dantas, ressalta a importância histórica do Clube Astréa, criado ainda em 1896, na casa de Augusto dos Anjos, em sua primeira sede, na Avenida Duque de Caxias. “Além de ter sediado competições históricas, o clube foi a primeira sociedade anônima de futebol no Nordeste e recebeu shows de artistas como Roberto Carlos e Rita Lee”, exemplificou.

O Clube Astréa está localizado no Centro de João Pessoa e conta com ginásio esportivo, piscinas e um grande espaço de convivência. No local, são realizadas atividades pontuais, atualmente.