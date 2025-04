Comlurb prepara operação especial para o Auto da Paixão de Cristo, na Lapa, com 28 garis e seis agentes de limpeza – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on

Hospital Geral de Nova Iguaçu passa a contar com mais 28 médicos residentes 17 de março de 2025 Nova Iguaçu ganhou mais um reforço para a saúde com a chegada de 28 novos médicos residentes ao Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI). O evento de acolhimento aos profissionais aconteceu nesta segunda-feira (17) e contou com […]