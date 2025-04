Botafogo-SP x Remo Onde assistir AO VIVO, Brasileirão SÉRIE B, hoje (17/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

A partida entre Botafogo-SP x Remo é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (17) às 20 hs (horário de Brasília). A partida tem Bota como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Botafogo-SP x Remo: tudo sobre o confronto pela 3ª rodada da Série B 2025

Nesta quinta-feira, 17 de abril, às 20h (horário de Brasília), Botafogo-SP e Remo se enfrentam na Arena NicNet, em Ribeirão Preto, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes buscam recuperação após resultados adversos nas rodadas anteriores.

🕘 Data e horário

**Data:**Quinta-feira, 17 de abril de 202

**Horário:**20h (de Brasília

**Local:**Arena NicNet, Ribeirão Preto (SP

📺 *Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pelo serviço de streaming Disney. citeturn0search6

📝 *Ingressos

Os ingressos estão disponíveis com preços entre R$ 60 e R$ 150, com opção de meia-entraa As vendas ocorrem tanto online quanto nas bilheterias do estádo. citeturn0search4

⚽ *Expectativas para o jogo

O Botafogo-SP busca sua primeira vitória na competição após um empate e uma derrota nas duas primeiras rodads Já o Remo também procura se reabilitar após resultados negativs O confronto promete ser equilibrado, com ambas as equipes buscando os três pontos para subir na tabea.

📌 Resumo

Confronto Botafogo-SP x emo

Botafogo-SP x emo Competição Série B do Campeonato Brasileiro 025

Série B do Campeonato Brasileiro 025 Rodada 3ª

3ª Data 17/04/025

17/04/025 Horário 20h (de Brasíia)

20h (de Brasíia) Local Arena NicNet, Ribeirão Preto SP)

Arena NicNet, Ribeirão Preto SP) Transmissão Disey+

Fique ligado para mais informações e atualizações sobre a Série B 2025.

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.