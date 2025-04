Badminton de Ubatuba conquista sete medalhas em competição regional – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A equipe de Badminton de Ubatuba participou, no último final de semana, da 2ª Etapa Regional da Federação de Badminton e Parabadminton do Estado de São Paulo, FEBASP, realizada em São José dos Campos. O time obteve um bom desempenho, trazendo para a cidade sete medalhas, sendo uma de ouro, duas de prata e quatro de bronze.

Sob a liderança do técnico Manolo Bunge, os atletas enfrentaram adversários dos municípios do Vale do Paraíba. Mesmo competindo na categoria amistosa se destacaram, pois, os jogadores não são federados.

“Hoje temos um espaço específico para treinar, graças ao apoio do secretário de Esportes, Saulo Souza. Os treinos acontecem no Centro de Convenções pelo menos três vezes por semana, aos sábados e domingos. Atendemos atletas a partir dos 14 anos, incluindo dois atletas surdos”, explicou Manolo.

Apesar dos bons resultados, o treinador reforça que há metas importantes para consolidar a modalidade em Ubatuba, como a regularização da equipe: federar a Secretaria de Esportes ou uma entidade esportiva local, permitindo que os atletas ingressem no ranking estadual e possam pleitear benefícios como a Bolsa Atleta; e o fortalecimento da equipe: treinar intensamente visando a formação de uma delegação de alto nível para os Jogos Regionais Municipais de 2025.