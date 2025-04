Athletic Bilbao x Rangers ASSISTIR AO VIVO Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024/25, HOJE (17/04)

O jogo entre Athletic Bilbao x Rangers acontece HOJE 16 hs. O mandante da partida busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024 – 2025.

Liga Europa: Prévia Athletic Bilbao x Rangers – Escalações, onde assistir e informações do jogo

Nesta quinta-feira, 17 de abril de 2025, às 16h (horário de Brasília), o Athletic Bilbao recebe o Rangers no Estádio San Mamés, na Espanha, pela partida de volta das quartas de final da Liga Europa. No jogo de ida, os dois times empataram sem gols, deixando tudo em aberto para o confronto decisivo.

Momento das equipes

O Athletic Bilbao chega para o duelo embalado por uma importante virada sobre o Rayo Vallecano por 3 a 1 na La Liga. Após três empates consecutivos por 0 a 0, o time basco voltou a balançar as redes com destaque para Oihan Sancet e Nico Williams. A equipe comandada por Ernesto Valverde está na 4ª posição do Campeonato Espanhol e sonha em voltar a uma semifinal europeia – algo que não acontece desde a temporada 2011/12, quando foi vice-campeã da Liga Europa.

Vale destacar o desempenho impecável do Athletic em casa nesta edição do torneio: são cinco vitórias em cinco jogos no San Mamés. No entanto, há um alerta importante: nas últimas cinco vezes em que empatou o primeiro jogo de um mata-mata europeu, o clube espanhol acabou eliminado.

Do lado escocês, o Rangers vive um momento de oscilação no campeonato nacional, onde já não tem chances de título e briga apenas por orgulho. Ainda assim, a equipe mostrou garra ao empatar por 2 a 2 com o Aberdeen no fim de semana, após estar perdendo por 2 a 0. Ianis Hagi foi o herói da partida, marcando nos acréscimos.

Apesar da pressão, o Rangers está invicto há sete partidas fora de casa e venceu o Real Betis por 3 a 2 na Espanha durante a fase de grupos, resultado que serve de inspiração para tentar superar o Athletic em Bilbao.

Prováveis escalações

Athletic Bilbao:

Agirrezabala; De Marcos, Yeray, Vivian, Lekue; Jauregizar, De Galarreta; Nico Williams, Sancet, Berenguer; Guruzeta.

Desfalques: Yuri Berchiche (lesão), Inaki Williams (dúvida por lesão muscular).

Rangers:

Kelly; Tavernier, Souttar, Balogun; Yilmaz, Barron, Raskin, Jefte; Diomande, Cerny; Dessers.

Desfalques: Dujon Sterling e Neraysho Kasanwirjo (lesionados), Robin Propper (suspenso).

Onde assistir ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo no Brasil pelo canal ESPN e também estará disponível no Star+ (streaming). A bola rola às 16h (de Brasília).

Retrospecto e expectativas

A vantagem do mando de campo pesa a favor do Athletic Bilbao, que terá o apoio em massa da torcida no San Mamés. Já o Rangers aposta em sua resiliência e no bom desempenho recente fora de casa para tentar surpreender e avançar. O vencedor deste confronto enfrentará Lyon ou Manchester United na semifinal.

Onde Assistir?

A Europa League é transmitida no Brasil pela ESPN e pelo Star+. Além disso, algumas partidas podem ser exibidas pela Paramount+. É sempre bom conferir a programação, pois pode variar.

A final pode ser transmitida pelo SBT.

