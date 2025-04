Agência Minas Gerais | Governo de Minas amplia programa Caminhos Pra Avançar com a inclusão de mais 23 obras rodoviárias  

Relacionadas



O Governo de Minas ampliou o programa Caminhos pra Avançar com a inclusão de 23 novas obras rodoviárias. Com isso, o número de obras executadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) salta para 164, totalizando mais de 500 quilômetros de vias a serem melhoradas em todas as regiões do estado, além de pontes e passarelas. A medida amplia em 16,31% o volume de obras, em comparação ao total de 2024.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, reforça que a melhoria contínua da infraestrutura rodoviária é uma prioridade do Estado que trará, entre outros benefícios, mais investimentos para Minas.

























Cerca de 5 mil quilômetros de rodovias

Criado em 2022, o pacote de melhorias na malha rodoviária mineira previa 99 trechos na época, contra os atuais 164, o que representa um aumento de mais de 60% de trechos contemplados. Hoje, o programa soma 4,7 mil quilômetros de rodovias. O valor investido também saltou de R$ 2 bilhões para R$ 5,2 bilhões.

No último balanço apresentado, foram contabilizados 83 empreendimentos concluídos, o que representa 2,6 mil quilômetros a um investimento de R$ 2,1 bilhões.

Futuras obras e empregos gerados

O relatório aponta, ainda, 36 empreendimentos em andamento, o que contabiliza 1.060 quilômetros de rodovias. A expectativa é que nos próximos anos sejam iniciadas 45 obras, em 788 quilômetros e investimento da ordem de R$ 1 bilhão.

São 91 empreendimentos de recuperação funcional e restauração de pavimento, que vão atingir, ao fim das obras, 3,2 mil quilômetros a receber um investimento de R$ 2,3 bilhões.

Atualmente, além das obras de recuperação do pavimento, o Caminhos Pra Avançar conta com 67 empreendimentos, entre os quais obras de artes especiais (pontes e viadutos) e de implantação e pavimentação de rodovias não pavimentadas.

O conjunto de 164 empreendimentos, ao longo de execução, vai gerar cerca de 66 mil empregos diretos e indiretos.

Três anos, muitos resultados

Para o secretário de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra-MG), Pedro Bruno, Minas Gerais alcançou, em três anos, as melhores condições da malha rodoviária dos últimos anos.

























O diretor-geral do DER-MG, Rodrigo Tavares, destaca que ainda há muito o que avançar na infraestrutura rodoviária do estado.

“As obras não param de acontecer em todas as regiões de Minas Gerais e isso é fruto de muito planejamento e da recuperação da capacidade de investimento do Governo do Estado. Vamos continuar anunciando mais obras para ampliar as melhorias na nossa malha viária”, avalia.

Programa Caminhos pra Avançar

Para construir e manter uma malha viária com mais de 28 mil quilômetros, entre vias pavimentadas e não pavimentadas, o Governo de Minas estruturou projetos de infraestrutura rodoviária que contribuem para o desenvolvimento econômico e a integração regional, para melhorar a qualidade de vida da população e para o crescimento sustentável no estado.

A estruturação do programa combina investimentos públicos e privados.O programa é dividido em dois tipos de obras rodoviárias. O primeiro focado em pavimentar segmentos rodoviários que impulsionaram o desenvolvimento econômico de regiões e a construção de grandes pontes.

Já o outro tipo de obra é concentrado em realizar a recuperação funcional de pavimento de trechos viários.

Além disso, o Caminhos pra Avançar também engloba os projetos de concessão rodoviária, sob a responsabilidade da Seinfra-MG, que envolvem 2.350 quilômetros de rodovias.