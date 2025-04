Sessão da Tarde exibe Hoje, Quarta (16/04) na Globo, O Céu É de Verdade; QUE HORAS COMEÇA, sinopse

COnfira a programação da Globo hoje, 16/04/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Quarta-feira, 16/04/2025

Sessão da Tarde

Corujão I

Filmes da Globo – Quarta-feira, 16/04/2025: Sessão da Tarde e Corujão I trazem drama emocionante e ação intensa

A programação de filmes da Globo para esta quarta-feira, 16 de abril de 2025, promete agradar a diferentes públicos com duas produções marcantes. Prepare a pipoca, acomode-se no sofá e confira os destaques da Sessão da Tarde e do Corujão I.

Sessão da Tarde – 15h25 (horário de Brasília)

O Céu É de Verdade

Título original: Heaven Is For Real

Ano: 2014

País de origem: Estados Unidos

Direção: Randall Wallace

Elenco: Greg Kinnear, Kelly Reilly, Thomas Haden Church

Gênero: Drama, Biografia

Baseado em uma história real e no best-seller homônimo, O Céu É de Verdade conta a emocionante jornada do pastor Todd Burpo (Greg Kinnear) e sua esposa, que veem a fé ser colocada à prova quando seu filho pequeno, Colton, passa por uma cirurgia de emergência. Após a recuperação, o menino relata experiências do além, afirmando ter visitado o céu e descrevendo detalhes que ele não teria como saber.

O longa é uma poderosa reflexão sobre espiritualidade, vida após a morte e a força da fé familiar, ideal para quem busca uma história sensível e inspiradora.

Corujão I – 02h30 (horário de Brasília)

Desejo de Matar

Título original: Death Wish

Ano: 2018

País de origem: Estados Unidos

Direção: Eli Roth

Elenco: Bruce Willis, Vincent D’Onofrio, Elisabeth Shue, Camila Morrone

Gênero: Ação

Para os fãs de ação e suspense, o Corujão exibe o remake do clássico Desejo de Matar, estrelado por Bruce Willis. Na trama, ele interpreta Paul Kersey, um cirurgião que leva uma vida tranquila até que sua família é vítima de um ataque brutal. Devastado pela tragédia e pela sensação de impunidade, ele decide fazer justiça com as próprias mãos e se transforma em uma figura implacável contra o crime.

O filme é repleto de cenas intensas, emoção e uma discussão profunda sobre justiça e vingança, típico do gênero que consagrou Bruce Willis no cinema.

Fique ligado na programação da Globo e aproveite o melhor do cinema na televisão aberta!

