Seis estações do metrô terão ponto de vacinação esta semana – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Os locais de imunização serão montados fora da área controlada, sem a necessidade de passar pelas catracas das estações. Foto: Divulgação/SMS

Os usuários do metrô poderão embarcar rumo à proteção contra a gripe e o sarampo. Nesta quarta e quinta-feira (dias 16 e 17/04), das 8h30 às 16h, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio de Janeiro, em parceria com o MetrôRio, realizará uma ação especial de vacinação contra a influenza e o sarampo em seis estações do sistema metroviário. Os locais de imunização serão montados fora da área controlada, sem a necessidade de passar pelas catracas das estações para tomar a vacina.

A mobilização promovida pela SMS tem como objetivo ampliar o acesso à vacinação e levar os imunizantes a locais de grande circulação de pessoas, além de proteger os cariocas contra as duas doenças. A vacinação será realizada quarta e quinta-feira nas estações Botafogo, Carioca/Centro, Colégio, Jardim Oceânico/Barra da Tijuca e Triagem. Na quinta também a estação Maracanã contará com um ponto de imunização. As vacinas são aplicadas conforme a indicação para cada pessoa. Os interessados devem apresentar um documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação.

Poderão se vacinar contra a gripe pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, trabalhadores da Saúde, idosos com 60 anos ou mais, gestantes e pessoas que façam parte dos grupos prioritários (a lista está disponível no site da SMS, no link: https://saude.prefeitura.rio/vacinacao/vacina-gripe/).

Já a vacinação contra o sarampo visa imunizar a população adulta com foco em pessoas de 18 a 59 anos que não estejam imunizados, ou para os que fazem parte da faixa etária de até 29 anos que tenham recebido apenas uma dose, de modo a completar seu esquema vacinal com a segunda dose.

As vacinas contra o sarampo e contra a gripe estão disponíveis também nas 240 salas de vacinação em unidades de saúde e no Super Centro Carioca de Vacinação, unidades Botafogo (funcionamento de domingo a domingo, das 8h às 22h) e Campo Grande, que está localizado no ParkShoppingCampoGrande (funcionamento de domingo a domingo, de acordo com o horário do centro comercial). Em caso de dúvidas, a pessoa pode buscar uma unidade de saúde para as devidas avaliações e orientações.

A parceria entre a SMS e o MetrôRio nos últimos dois anos já resultou em mais de 20 mil doses aplicadas.

SERVIÇO:

Vacinação contra a gripe e o sarampo nas estações do MetrôRio

Data: 16 de abril

Horário: das 8h30 às 16h

Estações:

– Botafogo: corredor principal, próximo ao acesso A (São Clemente)

– Carioca/Centro: no mezanino, próximo à academia Smart Fit

– Colégio: no mezanino da estação, próximo ao acesso A (Estrada do Colégio)

– Jardim Oceânico/Barra da Tijuca: no corredor do acesso B (Mar)

– Triagem: no corredor principal, próximo ao acesso A (Rede Ferroviária)

Data: 17 de abril

Horário: das 8h30 às 16h

– Estações:

– Botafogo: no corredor principal, próximo ao acesso A (São Clemente)

– Carioca/Centro: no mezanino, próximo à academia Smart Fit)

– Colégio: no mezanino da estação, próximo ao acesso A (Estrada do Colégio)

– Jardim Oceânico/Barra da Tijuca: no corredor do acesso B (Mar)

– Maracanã: no mezanino próximo ao acesso B (SuperVia)

– Triagem: no corredor principal, próximo ao acesso A (Rede Ferroviária)