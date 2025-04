Secretaria da juventude promove 1° pré campeonato de Foot Table – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Secretaria Municipal da Juventude, em parceria com o projeto Meninos do Fut Mesa, realiza o 1º Pré-Campeonato Municipal de Foot Table, nos dias 26 e 27 de abril, na Escola Municipal Maria Josefina Giglio da Silva, no bairro Estufa II, das 9h às 18h.

O campeonato reunirá mais de 60 atletas, distribuídos em três categorias: solo iniciante, dupla iniciante e dupla amador.

Os interessados podem se inscrever por meio do link: https://chat.whatsapp.com/CZI6st63eAE7dzmIE45YBD

“O incentivo ao esporte entre os jovens é essencial para estimular o desenvolvimento cognitivo, promover a saúde, prevenir doenças e contribuir na formação de valores como disciplina, respeito, cooperação e solidariedade”, destacou João Batista, Secretário da Juventude.