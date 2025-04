Saúde apresenta fluxo dos setores em reunião com o Comus – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na tarde de terça-feira, 15, a Secretaria Municipal de Saúde realizou a terceira apresentação de setores para os membros do Conselho Municipal de Saúde (Comus). O encontro teve como objetivo detalhar o fluxo de trabalho e as principais atribuições de áreas estratégicas da pasta: os setores de Regulação, Saúde da Mulher e Assistência Farmacêutica.

Cada representante expôs o funcionamento interno, os desafios enfrentados e as ações desenvolvidas para garantir um atendimento eficaz à população. A iniciativa faz parte de um cronograma de encontros que busca ampliar a transparência e o diálogo entre a gestão da Saúde e os conselheiros municipais, fortalecendo o controle social e a participação popular na formulação de políticas públicas.

“Essas apresentações são fundamentais para que o Comus compreenda como cada setor atua e, dessa forma, possa exercer melhor seu papel”, explicou a Secretária de Saúde, Simone Brito. “Além disso, promover o diálogo entre gestão e conselheiros nos ajuda no fortalecimento do SUS”, completou Simone.

A proposta é que todos os setores sejam apresentados ao longo das próximas reuniões, promovendo uma visão mais ampla e integrada da rede municipal de Saúde.

Saiba mais:

Regulação

A Regulação é responsável por organizar e controlar o acesso dos usuários aos serviços de saúde, especialmente os de média e alta complexidade, como exames e consultas com especialistas. Ela garante que os atendimentos ocorram de forma justa, seguindo critérios clínicos e a disponibilidade dos serviços. Também administra a central de marcação de consultas e procedimentos.

Saúde da Mulher

Esse setor cuida das políticas e serviços voltados especificamente para a saúde das mulheres em todas as fases da vida. Isso inclui o acompanhamento do pré-natal, puerpério, prevenção e tratamento do câncer de mama e do colo do útero, planejamento familiar, e ações de educação em saúde. O objetivo é promover um cuidado integral, humanizado e de qualidade para as mulheres no sistema público de saúde.

Assistência Farmacêutica

É a área responsável por garantir à população o acesso aos medicamentos essenciais, tanto os de uso contínuo, os utilizados durante os tratamentos de doenças e os considerados de alto custo. Também orienta os pacientes sobre o uso correto do medicamento e colabora com a educação em saúde.