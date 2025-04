São José tem nova plataforma de notícias de esporte e lazer

Lucas Lemes





Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

A Prefeitura de São José dos Campos conta com uma nova plataforma de notícias, destinada para as pessoas que buscam atividades que envolvam entretenimento saudável e também querem ficar por dentro do que acontece no mundo esportivo da cidade.

O Canal de Esportes da Prefeitura de São José dos Campos está disponível gratuitamente no WhatsApp. Para acessar, basta seguir o passo a passo logo abaixo e ficar por dentro das principais novidades em competições, atividades de lazer e a agenda com eventos gratuitos para a família nos fins de semana.

Passo a Passo

1. Clique aqui para acessar o Canal de Esportes.

2. Aceite os Termos de Serviço para acessar os canais do WhatsApp (se já aceitou anteriormente com outro canal, pule esta etapa).

3. No canto superior direito da tela, clique em Seguir.

4. Pronto! Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações.

O Canal de Esportes da Prefeitura de São José dos Campos é mantido pela Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, localizada no Centro da Juventude (R. Aurora Pinto da Cunha, 131 – Jardim América).



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida