Qual filme vai passar Sexta (18/04) na Globo? SESSÃO DA TARDE, Corujão, QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

Sexta-feira, 18 de abril de 2025 – Filmes em destaque na Sessão da Tarde e Corujão I

A programação da TV Globo para esta sexta-feira (18/04) promete muita emoção e diversão para todos os públicos. Com um filme animado repleto de aventura na Sessão da Tarde e um romance maduro e reflexivo no Corujão I, o dia será ideal para curtir ótimas histórias no conforto de casa.

Sessão da Tarde – Pedro Coelho 2: O Fugitivo

Título Original: Peter Rabbit 2

Peter Rabbit 2 País de Origem: Austrália

Austrália Ano de Produção: 2021

2021 Direção: Will Gluck

Will Gluck Elenco: James Corden (voz de Pedro), Rose Byrne, Domhnall Gleeson, Margot Robbie, Elizabeth Debicki, Colin Moody

James Corden (voz de Pedro), Rose Byrne, Domhnall Gleeson, Margot Robbie, Elizabeth Debicki, Colin Moody Gênero: Animação, Aventura

Na continuação do sucesso “Pedro Coelho”, o adorável — e travesso — coelhinho está de volta em uma nova aventura. Apesar de sua fama de encrenqueiro, Pedro não se importa com o que os outros pensam. No entanto, tudo muda quando ele se aventura além do jardim e descobre um mundo onde suas peripécias não são tão bem vistas. Entre risadas, perseguições e muita ação, Pedro aprenderá lições valiosas sobre aceitação, família e o verdadeiro sentido de crescer.

Ideal para crianças e adultos, Pedro Coelho 2: O Fugitivo traz uma mensagem tocante em meio a muitas cenas engraçadas e personagens carismáticos.

Corujão I – Um Amor Inesperado

Título Original: El Amor Menos Pensado

El Amor Menos Pensado País de Origem: Argentina

Argentina Ano de Produção: 2018

2018 Direção: Juan Vera

Juan Vera Elenco: Ricardo Darín, Mercedes Morán, Andrea Pietra, Claudia Fontán, Luis Rubio

Ricardo Darín, Mercedes Morán, Andrea Pietra, Claudia Fontán, Luis Rubio Gênero: Comédia, Romance

Para quem gosta de filmes mais introspectivos e românticos, o Corujão I traz uma produção argentina que mergulha nas crises e redescobertas da meia-idade. Após 25 anos juntos, Marcos e Ana se veem diante de um vazio inesperado quando o filho parte para estudar fora do país. A partir disso, o casal decide se separar e explorar novos caminhos, refletindo sobre desejos, liberdade e os diversos significados do amor ao longo da vida.

Com interpretações profundas e diálogos inteligentes, Um Amor Inesperado convida o espectador a pensar sobre relacionamentos e recomeços em qualquer fase da vida.

Prepare a pipoca e escolha seu estilo de história favorito: a leveza divertida do mundo animal com Pedro Coelho ou a delicadeza emocional de um reencontro amoroso com Ricardo Darín. A sexta-feira promete fortes emoções na telinha!

