Psicóloga do Cendor lança livro sobre fibromialgia com base em vivências no serviço

A psicóloga Ana Nery de Medeiros, que atua no Centro Municipal de Reabilitação e Tratamento da Dor (Cendor), serviço especializado da Rede Municipal de Saúde, lançou, na tarde desta terça-feira (15), o livro ‘Fibromialgia: O Grito que Ecoa da Alma’. O lançamento aconteceu na sede do Cendor, localizado dentro do Complexo Hospitalar de Mangabeira (CHM), e contou com a participação de profissionais da área, usuários do serviço e pacientes da profissional.

O livro aborda a fibromialgia do ponto de vista emocional e tem por base as experiências vividas pela psicóloga no serviço da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ao longo dos últimos cinco anos, tempo em que acompanha pacientes com a doença.

“Este é o meu segundo livro, que é sobre os aspectos emocionais da fibromialgia. Em cinco anos de experiência, tratando os pacientes de fibromialgia aqui no Cendor, a gente pode compreender que a dor física, ela é oriunda das dores emocionais. Espero que o livro ajude as pessoas que vivem com fibromialgia a encontrar um norte, um motivo para mudar a vivência de situações que agravam a doença, mas também é uma leitura importante para os que convivem com alguém com a doença, uma forma de ajudar essa pessoa a melhorar cada vez mais”, destaca a autora.

O livro foi lançado de forma independente e está disponível na versão física e digital. Quem tiver interesse em adquirir o livro físico ou o ebook pode entrar em contato diretamente com a psicóloga através do WhatsApp (83) 99868-7893 ou pela rede social Instagram @ananery.medeiros.

Sinopse – ‘Fibromialgia: O Grito que Ecoa da Alma’ funciona como um guia transformador para quem busca compreender as profundezas da dor crônica, principalmente em mulheres. A autora Ana Nery de Medeiros, uma psicóloga com mais de 25 anos de experiência na área das dores da alma, revela como traumas, conflitos familiares e o peso emocional do dia a dia podem se manifestar fisicamente, criando um ciclo de dor que clama por atenção e cuidado.

Nesta obra, a fibromialgia é desvendada sob uma perspectiva holística que conecta corpo, mente e espírito. A dor deixa de ser apenas um sintoma físico e passa a ser reconhecido como o reflexo de emoções reprimidas e feridas não cicatrizadas. Através da psicoterapia é possível transformar o sofrimento em aprendizado, a dor em AMOR, e a desesperança em FORÇA E RESILIÊNCIA.

Com uma linguagem acolhedora e um toque de espiritualidade, este livro oferece conforto e esclarecimento, tanto para quem convive com a Fibromialgia, quanto para seus familiares, profissionais da educação e profissionais de saúde. A obra é um convite para romper as correntes da dor e redescobrir a alegria de viver com leveza e propósito.

Cendor – O Centro Municipal de Reabilitação e Tratamento da Dor atende pacientes com casos de dor crônica. Para ser atendido no serviço, o paciente deve ser encaminhado ao Cendor por meio das Unidades de Saúde da Família (USF), passando pela Regulação Municipal até chegar ao atendimento na unidade especializada. Após essas etapas, a triagem interna do Cendor define o tipo de tratamento voltado a cada caso específico.

O serviço está localizado na Rua. Cel. Benevenuto Gonçalves da Costa, bairro Mangabeira, dentro do Complexo Hospitalar de Mangabeira. É possível entrar em contato com Centro por meio do telefone: 3213-7563.