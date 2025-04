Procon Sorocaba orienta sobre cuidados nas compras de Páscoa – Agência de Notícias

Com as comemorações da Páscoa, o Procon Sorocaba, órgão que está vinculado à Secretaria de Governo (Segov), da Prefeitura de Sorocaba, orienta os consumidores sobre os cuidados que devem ser observados na hora de comprar os tradicionais produtos típicos desta época do ano, como os pescados e os ovos de chocolate.

A primeira orientação é, sempre que possível, comparar preços em panfletos, anúncios, encartes publicitários e internet. Assim, o consumidor pode verificar quais valores são mais atrativos e, ainda, exigir o cumprimento da oferta, no caso de constatação de publicidade enganosa.

Durante as compras, observe o local de armazenamento dos produtos e verifique a limpeza do ambiente. O chocolate, por exemplo, deve ficar longe de produtos de odor forte, especialmente os de limpeza e de fontes de calor. Quanto à embalagem, leia cuidadosamente, pois deve conter linguagem clara e informações, como: peso, quantidade, composição e características do produto. Verifique o prazo de validade e não adquira produtos com rótulos danificados ou pouco legíveis, pois alguns estabelecimentos costumam fazer promoção de itens que estão próximos de vencer.

No caso de brinquedos, quando houver esse tipo de produto acompanhado do chocolate, a embalagem deve apresentar o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e identificação da faixa etária indicada. Se o produto foi importado, deve apresentar informações em língua portuguesa, como: identificação do fabricante/importador, país de origem, prazo de validade, composição, volume/quantidade, registro no órgão competente dentre, outras informações obrigatórias.

Os fornecedores de produtos artesanais devem seguir as mesmas regras de comercialização dos industrializados, com obrigatoriedade de fornecimento da nota fiscal, inclusive. Em se tratando de mercadorias do tipo diet e light, veja na embalagem se realmente elas possuem porções reduzidas de açúcar e calorias.

Quanto aos pescados, o Procon Sorocaba orienta que, antes de adquirir o produto, o consumidor tenha a certeza da possibilidade de refrigeração do peixe, em casa. Além disso, deve-se observar as condições de armazenamento e evitar pescados com cheiro forte, abdômen flácido, olhos murchos e sem brilho e guelras pálidas. Peixes frescos têm olhos brilhantes e cheios, aspecto firme, guelras vermelhas, escamas firmes e odor característico.

A pesagem desses produtos, assim como o seu embalamento, deve ser feita sempre na presença do consumidor. No caso dos peixes frescos, caso deseje que seja embalado com gelo, para que fique protegido e preservado durante o trajeto para casa, note para que o gelo não seja pesado junto com o peixe.

Em se tratando de produtos congelados, o consumidor deve estar atento ao balcão refrigerado, que não deve apresentar poças de água, embalagens transpiradas ou com placas de gelo sobre a superfície. Produtos congelados não podem estar amolecidos ou com acúmulo de líquidos, pois é sinal de que passaram por processo de descongelamento.

Ao comprar peixe previamente embalado, o consumidor pode solicitar a conferência do peso do produto. Lembre-se de que é importante considerar o peso líquido do pescado, além do peso da embalagem. Por fim, não adquira produto com lata estufada, amassada ou com pontos de ferrugem, vidros com a tampa amassada, enferrujada ou com líquido turvo ou espuma, pois a integridade do alimento pode estar comprometida.

Contatos do Procon

O consumidor que tiver dúvidas, identificar ou suspeitar de irregularidades ainda pode acionar o Procon Sorocaba por meio do WhatsApp: (15) 99198-2958 e do site: www.procon.sorocaba.sp.gov.br. O atendimento presencial está disponível na sede da unidade, que fica na Avenida Antônio Carlos Comitre, altura do nº 331, das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, assim como nas Casas do Cidadão, das 8h às 17h.

A agenda de atendimento do Procon Móvel é divulgada semanalmente pelos canais oficiais da Prefeitura de Sorocaba ou pode ser obtida pelo WhatsApp.