Presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia visita Centro Municipal e elogia tratamento dedicado aos pacientes

Posted on

A SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da Superintendência de Governança Hospitalar, realizou na manhã desta quinta-feira (12) o credenciamento de propostas do Chamamento Público n. 1/2024/SES, publicado em Diário Oficial do Estado, para seleção de OSS (Organização Social de Saúde) para celebração de contrato de gestão com objetivo de gerenciar, operacionalizar e […]