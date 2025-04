Prefeitura emite nota sobre descarte irregular de lixo no bairro Rio Bonito – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on

Ter 11 abril 2023 07:00 atualizado em Seg 10 abril 2023 17:14 Previsão do tempo para Minas Gerais nesta terça-feira,11 de abril Boletim do Instituto Nacional de Meteorologia – Belo Horizonte Nesta terça-feira (11/4), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Central Mineira e Triangulo […]