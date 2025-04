Museu recebe mais de 5.000 pessoas de janeiro a março

Avelino Israel





Fundação Cultural Cassiano Ricardo

O Museu do Folclore de São José dos Campos já recebeu um total de 5.622 visitantes nos 3 primeiros meses do ano. Só em março, 1.468 pessoas passaram pelas exposições (de longa duração e temporária), biblioteca e brinquedoteca, e participaram das muitas atividades realizadas durante o mês.

Destaque para o lançamento do 30º volume da Coleção Cadernos de Folclore – As Receitas que Contam Histórias –, ocorrido juntamente com uma edição especial do Museu Vivo, e a instalação da exposição temporária Eco Circo Brinquedos Circenses e de Antigamente (aberta de março a abril).

Além destas, também foram realizadas as seguintes atividades em março: Terças com Museologia (30), Roda de Fazeres (20), Grupo de Estudos (15) e Formação de Monitoria (14).

Visitas

Em relação às visitas (espontâneas e agendadas) especificamente, o Museu do Folclore recebeu 952 pessoas nas exposições, 30 na biblioteca e 62 na brinquedoteca.

Foram 631 visitantes de São José, 275 de outros estados (15) e cidades (66) e 14 do exterior (EUA 3, Áustria 2, Canadá 1, Dinamarca 2, Estônia 2, Alemanha 1, Portugal 1, Suécia 1 e País de Gales 1).

Gestão

O Museu do Folclore é um espaço da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, gerido pelo CECP (Centro de Estudos da Cultura Popular), organização da sociedade civil sem fins lucrativos. Suas instalações estão localizadas no Parque da Cidade, em Santana.

