Museu do Folclore comemora mês do livro com atividade dia 19

Avelino Israel





Fundação Cultural Cassiano Ricardo

Abril é considerado o mês do livro e não poderia ser diferente. O mês tem 4 datas alusivas a este tipo de publicação: dia 2 – Dia Internacional do Livro Infantil; dia 9 – Dia Nacional da Biblioteca; dia 18 – Dia Nacional do Livro Infantil e dia 23 – Dia Mundial do Livro.

Para comemorar, o Museu do Folclore de São José dos Campos, por meio da sua biblioteca Maria Amália Corrêa Giffoni, realizará neste sábado (19), das 14h30 às 16h30, uma atividade especial voltada para incentivar a leitura.

Batizada de “Lendo no Quintal”, a atividade será desenvolvida na área externa do museu, onde será preparada um espaço aconchegante para leitura de diferentes obras do acervo da biblioteca, tanto para crianças como adultos.

Distribuição

Na ocasião, o Museu do Folclore aproveitará para dar continuidade à distribuição do 30º volume da Coleção Cadernos de Folclore – As Receitas que Contam Histórias –, lançado no final de março. A obra também está disponível para leitura pelo site do museu.

O livro também pode retirado direto na biblioteca durante a semana, de terça a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 16h30.

Acervo

O acervo da Biblioteca Maria Amália Corrêa Giffoni é especializado em cultura popular. Possui cerca de 4.800 documentos, entre livros, CDs, DVDs, fotografias e material de hemeroteca. Este acervo também pode ser acessado pela internet.

Para utilizar este material na própria biblioteca, o interessado não precisa se cadastrar, mas para empréstimos é necessário fazer um cadastro pessoalmente ou pelo e-mail: [email protected]

Gestão

O Museu do Folclore é um espaço da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, gerido pelo CECP (Centro de Estudos da Cultura Popular), organização da sociedade civil sem fins lucrativos. Suas instalações estão localizadas no Parque da Cidade, em Santana.

Museu do Folclore de SJC



MAIS NOTÍCIAS



Fundação Cultural Cassiano Ricardo