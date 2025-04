Mulheres da região norte receberão aulas gratuita de defesa pessoal – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A partir do mês de maio, mulheres da região norte de Ubatuba poderão participar de aulas gratuitas de defesa pessoal com foco em Jiu-Jitsu. As atividades acontecerão na quadra da Escola Municipal José Belarmino Sobrinho e serão ministradas pela professora Bruna Annicchino.

A iniciativa faz parte do projeto “Mulheres que Lutam”, idealizado pelo Instituto Todas Por Uma em parceria com a Secretaria de Educação. O objetivo é conscientizar sobre a importância da defesa pessoal para mulheres, mostrando como essa prática pode ser fundamental para sua segurança, proteção e autonomia.

Mais do que ensinar técnicas de luta, o projeto busca capacitar mulheres para lidarem com situações de assédio, importunação ou qualquer tipo de violência, promovendo também o fortalecimento mental, aumento da autoconfiança e sentimento de segurança.

As aulas terão início em maio e seguirão uma programação semanal fixa, com vagas abertas para alunas da escola e também para o público feminino do extremo norte do município. O projeto segue em expansão e busca profissionais voluntários que queiram colaborar para levar as atividades a outras regiões de Ubatuba.

Mulheres interessadas em participar das aulas ou em atuar como instrutoras voluntárias podem entrar em contato pelo Instagram @instituto.todasporuma ou pelo telefone (12) 99175-0224.

“É essencial que as mulheres estejam conscientes da importância de se manterem protegidas e preparadas para lidar com possíveis ameaças. Com os casos recorrentes de importunação, assédio e violência contra a mulher, especialmente nos bairros mais afastados, reforçam essa necessidade”, destaca Ecizia Jesus, vice-presidente do Instituto Todas Por Uma.