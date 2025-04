IFSP dá início oficial ao programa PartiuIF em todos os campi – IFSP

Candidatos devem acompanhar os canais oficiais das unidades para não perderem chamadas de vagas remanescentes, início das aulas e novas convocações

Nesta semana, o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) deu início oficial ao programa PartiuIF em todos os campi. Este é um momento decisivo para candidatos que desejam ingressar nos cursos técnicos da instituição, os campi estão na fase de matrículas e início das aulas, após a conclusão das etapas de sorteio e divulgação dos resultados finais.

O que os candidatos aprovados precisam saber:

Com o programa em pleno funcionamento, a Reitoria do IFSP reforça a importância de todos os interessados acompanharem diariamente os sites e redes sociais dos campi onde realizaram suas inscrições. As unidades divulgarão informações cruciais sobre:

✔ Chamadas de vagas remanescentes – Novas oportunidades podem ser abertas

✔ Datas de início das aulas – Horários e calendários acadêmicos

✔ Novas convocações – Vagas decorrentes de possíveis desistências

Além disso, reforçamos a importância de que todos os campi participantes do projeto PartiuIF divulguem amplamente essas informações em suas redes sociais, garantindo que todos os interessados estejam bem informados e prontos para essa nova etapa.

O PartiuIF é mais do que uma iniciativa—é o começo de uma nova jornada educacional cheia de possibilidades. Aproveite ao máximo e seja bem-vindo ao Instituto Federal de São Paulo!

Onde acompanhar:

• Sites oficiais de cada campus do IFSP

• Redes sociais institucionais do campus inscrito (Facebook, Instagram e Twitter)

Importante: As convocações seguem critérios específicos de cada edital, o não comparecimento para matrícula no prazo estabelecido implicará na perda da vaga, que será realocada para o próximo candidato na lista de espera.