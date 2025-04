Guaratinguetá se destaca no 9º Campeonato Elite de Dança com recorde de atletas e ótimos resultados

Nos dias 12 e 13 de abril, Guaratinguetá marcou presença no 9º Campeonato Elite de Dança, realizado pela FADENP (Federação de Dança Esportiva do Estado de São Paulo), com apresentações no estilo Hip Hop. Essa modalidade deu início ao calendário oficial de competições da temporada.

A cidade participou com 43 atletas inscritos — um número recorde de participação — divididos nas categorias infantil, juvenil e adulto. Os grupos representaram Guaratinguetá com muita energia e talento, conquistando ótimos resultados:

Conjunto Infantil: 2º lugar

Conjunto Juvenil: 4º lugar

Conjunto Adulto: 4º lugar

Duo Adulto: 4º lugar

Trio Adulto: 2º lugar

Além das conquistas no pódio, Guaratinguetá celebrou outro grande feito: todos os grupos foram classificados para as etapas estaduais da competição, mostrando a força da dança urbana no município e o alto nível técnico dos atletas.

A estreia da temporada não poderia ser melhor, unindo expressão artística, dedicação e espírito de equipe. Parabéns a todos os dançarinos, coreógrafos e familiares envolvidos nessa conquista!