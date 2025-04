Grande evento “Páscoa no Paço” é atração gratuita às famílias sorocabanas neste domingo (20) – Agência de Notícias

As famílias sorocabanas poderão participar, neste domingo (20), a partir das 14h30, de uma grande festa para a celebração da Páscoa, no estacionamento frontal do Paço Municipal, localizado no Alto da Boa Vista, com entrada gratuita e aberta a todos.

Organizado pela Prefeitura de Sorocaba, por meio do Fundo Social de Solidariedade (FSS), com apoio das Secretarias de Governo (Segov) e de Comunicação (Secom), o evento “Páscoa no Paço” terá atividades para toda a família e contará com a presença do prefeito Rodrigo Manga e da primeira-dama e presidente do FSS, Sirlange Frate Maganhato.

A programação contará com apresentação musical do grupo “Mundo Caramelo” e do cantor Nicolas Netto, entrega de ovos de chocolate, além de várias atividades recreativas, incluindo brinquedos infláveis, pipoca e algodão-doce.

A festa no Paço Municipal também contará com uma Praça de Alimentação e atrações promovidas pelas secretarias municipais.

A Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav) vai oferecer oficinas esportivas, como jogos de mesa, Badminton, Minifutebol, Minibasquete, cordas e bambolê. A Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema) fará uma campanha educativa ambiental com entrega de mudas de árvores.

A Secretaria de Cultura (Secult), por sua vez, disponibilizará o “Xadrez Gigante” e o “Canto da Leitura”, com contação de histórias para o público. Já a Secretaria da Educação (Sedu) oferecerá jogos, livros e desenhos para pintar.

A Secretaria da Saúde (SES) oferecerá ao público aferição de pressão e exame de glicemia. Por fim, a equipe da Divisão de Zoonoses da SES fará a exposição sobre prevenção e combate à dengue e outras doenças.

O Paço Municipal está localizado na Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3.041, no Alto da Boa Vista.