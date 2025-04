Governo de MS viabiliza repasse da primeira parcela de R$ 25 milhões em emendas para a Santa Casa

Recurso de R$ 8,3 milhões foi depositado no Fundo Municipal de Saúde e marca o início da execução das emendas da bancada federal para reestruturação da Santa Casa

O Governo de Mato Grosso do Sul confirmou o pagamento da primeira parcela, no valor de R$ 8.333.333, destinada à reestruturação da Santa Casa de Campo Grande. O montante foi depositado segunda-feira (14) diretamente no Fundo Municipal de Saúde, responsável pela contratualização com o hospital, que é referência no atendimento de média e alta complexidade no Estado.

O repasse faz parte de um total de R$ 25 milhões viabilizados por meio de emendas parlamentares da bancada federal de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de garantir a continuidade dos atendimentos, melhorar a gestão hospitalar e avançar na modernização da estrutura da Santa Casa, que atende pacientes de todo o Estado e de regiões vizinhas.

A destinação contou com o esforço coletivo de parlamentares da bancada federal. O maior repasse foi feito pelo senador Nelsinho Trad, que destinou R$ 12.571.000, seguido pela senadora Tereza Cristina, que contribuiu com R$ 6.609.000.

O deputado federal Geraldo Resende, com R$ 2.820.000, a senadora Soraya Thronicke, com R$ 1.800.000, e o deputado federal Luiz Ovando, com R$ 1.200.000, completam a lista.

“A destinação desse montante é uma resposta às necessidades emergenciais da Santa Casa. Com os recursos das emendas parlamentares, viabilizamos R$ 25 milhões em três parcelas, permitindo que o hospital reforce seus estoques de medicamentos e materiais, essenciais para manter a assistência hospitalar”, frisa o secretário estadual de Saúde, Maurício Simões Corrêa.

Simões completa afirmando que, somando esse montante aos R$ 15 milhões que Governo de Mato Grosso do Sul autorizou em outubro do ano passado, a partir de convênio com pagamento em três parcelas, e aos R$ 9 milhões destinados ao pagamento do 13º salário dos profissionais, o apoio ofertado à Santa Casa já chega a quase R$ 50 milhões.

“Essa mobilização reflete o compromisso do governador Eduardo Riedel com a saúde pública, priorizando ações que garantam atendimento digno e contínuo à população”, conclui.

As próximas parcelas — também de R$ 8,3 milhões — devem ser liberadas conforme cronograma e metas pactuadas entre os entes. Pelo prazo contratual, a primeira parcela, paga ontem (14), poderia ter sido paga até dia 20.

A Santa Casa é o maior hospital filantrópico de Mato Grosso do Sul, com mais de 800 leitos e cerca de 70% dos atendimentos voltados ao SUS (Sistema Único de Saúde). A expectativa do Governo do Estado é que ela avance para um novo modelo de gestão, mais eficiente e transparente, garantindo previsibilidade no financiamento e melhoria no fluxo de atendimentos.

Comunicação SES

Foto: Ascom/Santa Casa

—

Relacionada: