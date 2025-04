Ginástica Rítmica de Guaratinguetá dá início à temporada internacional em Angola – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A equipe de Ginástica Rítmica de Guaratinguetá iniciou sua temporada de competições em grande estilo, representando o Brasil no continente africano. As atletas Letícia Swerts (categoria adulta) e Isabella Almeida (categoria juvenil) embarcaram para Luanda, capital de Angola, onde participaram do Torneio Internacional de Ginástica Rítmica “50 anos da Independência de Angola”.

Acompanhadas pelas treinadoras Ana Laura Reis e Larissa Ribeiro, as ginastas foram convidadas para o campeonato festivo que celebra as cinco décadas de independência do país africano. O convite partiu especialmente por conta da trajetória da treinadora Larissa Ribeiro, que desde 2012 também integra a equipe técnica da Seleção Nacional de Angola, tendo participado de diversos Campeonatos Africanos e até do Campeonato Mundial, representando a ginástica angolana.

O torneio conta com a presença de delegações de países como Namíbia, Angola, Zimbábue, Portugal, África do Sul e Brasil, promovendo uma rica troca esportiva e cultural entre as nações.

As atletas guaratinguetaenses já garantiram excelentes resultados no individual geral: Letícia Swerts conquistou a medalha de prata na somatória de todos os aparelhos, enquanto Isabella Almeida, mesmo competindo com apenas três aparelhos, brilhou e conquistou a medalha de bronze.

As ginastas voltam ao tablado nesta quarta-feira, 16 de abril, para disputar as finais por aparelho, que acontecem no Pavilhão do Kilamba, em Luanda.

Guaratinguetá se orgulha de ver as atletas guaratinguetaenses ganhando o mundo e levando o nome da cidade para além das fronteiras!