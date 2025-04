GCM detém autor de furto em museu e o acusado de receptação de objetos – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba deteve, no início da tarde desta terça-feira (15), o homem acusado de invadir e furtar objetos do Museu do Esporte, durante a madrugada no último fim de semana (12 e 13). Ele foi abordado em área verde no Jardim Zulmira, Zona Oeste da cidade. A Corporação também deteve duas pessoas em ferro-velho no Jardim Nova Esperança, sendo quem uma delas acabou acusada de receptação, pela compra de materiais furtados.

Durante o furto no museu, que está localizado no Palacete Scarpa, região central da cidade, não havia servidores da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav) no local. Foram levadas camisetas, inclusive autografadas, e um troféu, todos objetos que fazem parte da história do esporte sorocabano.

Constatado o crime, o autor foi identificado e localizado a partir de denúncia recebida pela GCM, além de imagens do sistema de videomonitoramento do prédio público. Ele tem 48 anos de idade e é usuário de drogas. O acusado estava em uma tenda no meio do mato, junto à linha ferroviária, mesmo local onde foram encontradas, dentro de uma mochila, todas as camisas subtraídas do museu.

Na ocasião, ele admitiu aos GCMs ter vendido o troféu em um ferro-velho, indicando o endereço. Ao vistoriar o estabelecimento, os guardas localizaram a peça e detiveram o proprietário e um funcionário, que confirmaram a compra de parte dos produtos do furto.

Os envolvidos foram encaminhados ao 3º Distrito Policial, para registro da ocorrência. O autor do crime foi indiciado por furto qualificado, mediante arrombamento. Por sua vez, o dono do ferro-velho responderá por flagrante de receptação, e permanece à disposição da Justiça, ao passo que seu funcionário foi qualificado e liberado pela autoridade policial.