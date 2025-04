Fundo Social de Solidariedade abre inscrições para aulão de Dance Healing – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

Qui 02 fevereiro 2023 07:00 atualizado em Qua 01 fevereiro 2023 17:11 Previsão do tempo para Minas Gerais nesta quinta-feira, 2 de fevereiro Boletim do Instituto Nacional de Meteorologia – Belo Horizonte Nesta quinta-feira (2/2), as condições meteorológicas ainda são favoráveis às chuvas típicas do verão, sobretudo no Oeste, Triângulo Mineiro e Sul do estado, […]