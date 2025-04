Feriado da Páscoa deve ser movimentado em Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba informa que o expediente nas repartições públicas municipais será encerrado às 17h desta quarta-feira, 16, em razão dos feriados da Páscoa e de Tiradentes. O atendimento ao público será retomado na terça-feira, 22 de abril, a partir das 8h.

Com base nas conversas com o trade turístico e nos relatos dos setores envolvidos, a expectativa de movimento na cidade é extremamente positiva. A procura por hospedagem tem sido intensa, até maior do que no Carnaval, o que nos surpreende positivamente. Isso se deve, principalmente, ao fato de que este ano os feriados da Páscoa e de Tiradentes estão próximos, criando um período prolongado que favorece o turismo.

Segundo a Secretaria de Turismo de Ubatuba (Setur), mesmo com a chegada do outono, a demanda continua alta, e, com exceção do fim de semana bastante chuvoso, a cidade vem registrando bons índices de ocupação em praticamente todos os fins de semana. A expectativa é de que o feriado da Páscoa alcance, ou ao menos se aproxime, de 100% de ocupação na rede hoteleira.

Além disso, a cidade foi citada como destino globalmente procurado para o período, sendo a única brasileira detectada nas buscas de estrangeiros, também integrando a lista de procuras nacionais.

Unidades de Saúde

Todos os postos da Estratégia de Saúde da Família (ESF) funcionam até às 17 horas desta quarta-feira, 16, e reabrem normalmente na terça-feira, 22, conforme o horário de cada unidade.

Permanecem abertos durante todo o período do feriado o Pronto Atendimento da Maranduba, com funcionamento diário 24 horas; e a equipe do Pronto Atendimento do Ipiranguinha, que funciona diariamente das 7h às 19h, na rua da Assembleia, 114.

A Unidade de Saúde Sentinela (na UBS Cícero Gomes) funciona normalmente das 8h às 20h.

A Santa Casa de Ubatuba também funciona com atendimento 24h. O endereço é rua Conceição, 135 – Centro.

O laboratório da Biomega estará fechado de 18 a 21 de abril.

Trânsito

A Diretoria de Trânsito de Ubatuba informa sobre as mudanças no tráfego de veículos na próxima sexta-feira, 18, devido à encenação do espetáculo Paixão de Cristo.

Confira o que muda:

Avenida Iperoig: No sentido Itaguá – bairro Perequê-Açu, o trecho a partir do número 490 (Burger King) será fechado a partir das 14h até o término do evento;

No sentido Itaguá – bairro Perequê-Açu, o trecho a partir do número 490 (Burger King) será fechado a partir das 14h até o término do evento; Rua Dom João III: Permanecerá aberta para acesso ao centro da cidade, como rota alternativa/ retorno;

Permanecerá aberta para acesso ao centro da cidade, como rota alternativa/ retorno; Avenida Félix Guizard: Sentido bairro – Centro, o trecho a partir do número 219 (oficina da esquina antes da ponte) será fechado a partir das 20h até o encerramento do evento.

Sentido bairro – Centro, o trecho a partir do número 219 (oficina da esquina antes da ponte) será fechado a partir das 20h até o encerramento do evento. Rotatória da Avenida Iperoig (sentido Perequê-Açu): Será fechada a partir das 20h até o final do evento.

A partir das 20h, a Diretoria de Trânsito sugere, como rota alternativa para quem se desloca do bairro Perequê-Açu, seguir pela BR-101. A medida visa garantir a segurança dos participantes e do público presente no evento. A Diretoria solicita a atenção e a colaboração de todos para as alterações no trânsito.

Previsão do tempo

O Inmet emitiu alerta de chuvas intensas na manhã de quarta-feira, 16, até quinta-feira, 17, com previsão de precipitação entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h).

Mercado de Peixe

Muitas pessoas procuram adquirir pescado visando a sexta-feira da Paixão. De acordo com a secretaria municipal de Pesca e Agricultura, o Mercado de Peixe funciona das 7h às 17h nos dias 17,18 e 19 de abril, e das 7h às 14h no domingo, dia 20.

Saiba mais em: https://www.ubatuba.sp.gov.br/destaques/semanasantamercadodepeixe/

Agenda:

20º Salão Ubatuba de Artes Visuais

O evento conta com obras de 60 artistas de todo o Brasil reunidas no Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto, com entrada livre todos os dias para visitação, em horário comercial (com exceção de terça-feira).

A exposição seguirá até 11 de maio e é uma realização da Fundart, em parceria com o Setorial de Artes Plásticas e Visuais.

No dia 17 de abril, às 19h30, o projeto “Bardeia: O Chamado do Tambor” realiza duas oficinas gratuitas na Aldeia Pena Dourada

“Sambando com Equilíbrio” com Marli Santana

“Improviso na Dança Popular” com Alline Santana

Brasil, 834 – Perequê-Açu

Vagas limitadas – Inscrições via Instagram: @bardeiaubatuba

Encenação da “Paixão de Cristo”, na Sexta-feira Santa, dia 18 de abril, às 20h30, na região central.

Coleta de Lixo

A Coleta de Lixo em Ubatuba funciona sem alterações, conforme cronograma que pode ser conferido em:

Balneabilidade das praias

Confira a balneabilidade das praias acessando o site da Cetesb: http://s.ambiente.sp.gov.br/html-praias/boletim-semanal.html

Taxas de veículos

Atualmente, duas são as principais cobranças em vigor, aplicadas aos veículos que trafegam no município: a Taxa de Preservação Ambiental (TPA) e a taxa para veículos de Turismo, administrada pela Companhia Municipal de Turismo (Comtur).

Saiba mais em: https://www.ubatuba.sp.gov.br/noticias/taxasveiculos/

Acompanhe a situação do tráfego atualizada nos seguintes canais:

*Rodovia Oswaldo Cruz: DER – 0800 055 55 10 – Atendimento gratuito – 24 horas ou pelas redes sociais: Twitter e Instagram – @_dersp;

*Rodovia dos Tamoios – Concessionária Tamoios pelo site https://www.concessionariatamoios.com.br/ ou redes sociais: @Tamoios099

*Rodovia BR-101 (Rio-Santos), Trecho da Praia Grande (Ubatuba) em diante – CCR -RioSp pelos seguintes canais: Chatbot (WhatsApp): (11) 2795-2238; Disque CCR RioSP: 0800 017 3536; App CCR Rodovias – CCR RioSP; Site: www.ccrriosp.com.br .