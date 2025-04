Esquenta Web Summit, que antecede a maior conferência de inovação do mundo, reúne mais de 500 pessoas no Rio – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O Web Summit Rio, maior conferência de inovação e tecnologia do mundo, volta à Cidade Maravilhosa pelo terceiro ano consecutivo, de 27 a 30 de abril, no Riocentro. As tendências que serão discutidas nos quatro dias do encontro foram antecipadas em um evento preparatório realizado no Maravalley, hub de inovação do Rio, na noite de ontem.

O Esquenta Web Summit abordou as novidades que serão apresentadas na conferência internacional e possibilitou o networking entre os participantes. Durante a noite, foi feito o anúncio das 10 startups cariocas vencedoras do concurso Road to Web Summit, promovido pelo Maravalley, que terão acesso à conferência e formarão a primeira turma de empresas aceleradas do Hub. Com o apoio institucional da Invest.Rio, o Maravalley sediou o Esquenta Web Summit pela segunda vez.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico Osmar Lima que participou da cerimônia, o Porto Maravalley é fruto de uma política pública eficiente da Prefeitura que já está dando resultados.

– O Porto Maravalley é um investimento da Prefeitura que começou a ser desenhado lá atrás. É um marco do desenvolvimento econômico da cidade e do fortalecimento do ecossistema de inovação. Já o Web Summit Rio é um evento global, que potencializa esse ecossistema, atraindo os olhares do mundo para o Rio nesse setor relevante. Então, nada mais natural somar Maravalley e Web Summit, contribuindo para a consolidação do setor na cidade do Rio -, afirmou Osmar Lima.

Participaram ainda da cerimônia, o deputy country manager do Web Summit, Guilherme Carames e o Ceo do Maravalley, Daniel Barros. Na ocasião, houve também o lançamento do Programa Embaixadores Maravalley, formado por profissionais influentes em diferentes segmentos econômicos e que terão a missão de promover o hub e os projetos da instituição, conectando empresas, marcas e profissionais.

– O Maravalley conta hoje com quatro patrocinadores, Eletrobrás, PD7 TECH, Radix e LaenderLaw, 50 residentes e 500 pessoas na comunidade. Esse é só o começo para contribuir na formação de uma cidade inovadora e tecnológica. Com essas dez primeiras startups aceleradas demos o primeiro passo na nossa meta de criar 1000 startups do Rio de Janeiro -, compartilha Daniel Barros, CEO do Maravalley.

Rio: capital da inovação

De acordo com o presidente da Invest.Rio, Sidney Levy, o Rio está se posicionando como a capital da inovação e tecnologia na América Latina, e a realização do Web Summit aqui é a prova disso. A conferência é fruto da bem-sucedida articulação da Invest.Rio, agência de atração e promoção de investimentos da Prefeitura do Rio, e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro (SMDE) e prevê a realização de seis edições na cidade. Em 2023, o evento foi realizado pela primeira vez fora da Europa.

– Nosso objetivo vai além de sediar grandes eventos – queremos transformar essas oportunidades em investimentos, conexões estratégicas e crescimento sustentável para a cidade. O Esquenta Web Summit é mais um passo nesse caminho, preparando profissionais e empreendedores para aproveitarem ao máximo tudo o que o Web Summit Rio 2025 tem a oferecer -, explica Sidney.