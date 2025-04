Dia Nacional do Choro será comemorado em Ubatuba no dia 23 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

O Dia Nacional do Choro é celebrado em 23 de abril em homenagem ao nascimento de Pixinguinha, um dos principais nomes da música brasileira e referência no gênero. Pixinguinha nasceu em 23 de abril de 1897, no Rio de Janeiro, e é autor de composições como Carinhoso, Lamentos e Rosa, que marcaram a história do choro e da música popular brasileira.

Para celebrar a data, a Secretaria de Turismo de Ubatuba e o Clube do Choro de Ubatuba promovem uma programação especial em frente à sede da Secretaria, que fica na avenida Iperoig, nº 214.

Das 19h às 23h, os presentes poderão apreciar apresentações dos grupos Sons da Lira, Coletivo Instrumental e Roda do Clube do Choro. O evento é gratuito e aberto ao público.

O choro é considerado um dos gêneros musicais mais antigos do Brasil, com origens no século XIX, no Rio de Janeiro. Sua formação reúne elementos das tradições europeias, africanas e brasileiras, tendo influenciado diretamente o desenvolvimento de outros estilos musicais no país, como o samba e a bossa nova. Reconhecido por sua complexidade rítmica e melódica, o choro é parte significativa do patrimônio cultural brasileiro.