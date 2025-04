Construção da nova UBS Resolve Cajuru é iniciada

Posted on

Inauguração do Quilombo Racnegê marca aniversário do Câmpus Cubatão Os 36 anos do câmpus foi celebrado com apresentações culturais e a abertura do espaço O Câmpus Cubatão agora tem um novo espaço dedicado à pesquisa e às atividades sobre raça, culturas negras e gêneros, o Quilombo Racnegê. Inaugurado na […]