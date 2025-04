Cia de Dança de São José abre Festival de Barueri

Posted on

A CET-Rio informa que nesta sexta-feira (20/10), a partir das 22h, a alça de acesso à Rua das Laranjeiras será interditada no sentido Cosme Velho – fluxo oriundo do Túnel Santa Barbara – para obras da Companhia Águas do Rio. O serviço está programado para ocorrer até as 4h de segunda-feira (23/10). DESVIOS A interdição, […]