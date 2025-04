CEU das Artes do Laranjeiras terá Clínica e Vivência de Beach Tennis no dia 27 de abril – Agência de Notícias

O Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes) “Prof. Flávio Vespasiano Di Giorgi”, localizado no Parque das Laranjeiras, sediará, no dia 27 de abril, domingo, às 9h, a Clínica e Vivência de Beach Tennis, voltadas a pessoas de todas as idades. As vagas são limitadas e, por isso, é necessário se inscrever pelo link: https://tinyurl.com/beachtennis-CEU.

Realizada pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), a ação tem como objetivo divulgar e incentivar a prática de um dos esportes que mais cresce no Brasil, promovendo saúde, bem-estar e socialização da comunidade.

Durante o evento, os participantes terão a oportunidade de conhecer os fundamentos básicos do Beach Tennis, como empunhadura, saque, voleio e posicionamento em quadra, por meio de atividades práticas, dinâmicas e adaptadas para iniciantes.

O Beach Tennis é uma modalidade que combina elementos do tênis, vôlei e badminton, jogado na areia e com raquetes específicas. Entre os principais benefícios da prática, estão a melhora do condicionamento físico, desenvolvimento da coordenação motora, aumento da resistência muscular e redução do estresse, além de ser uma excelente atividade para socialização e lazer.

A vivência será conduzida por profissionais capacitados e contará com equipamentos disponíveis para uso dos participantes. Não é necessário ter experiência, basta comparecer com roupas leves, protetor solar e disposição.

O CEU das Artes está localizado na Rua Washington Pensa, 969, no Parque das Laranjeiras. Mais informações podem ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo WhatsApp: (15) 99705-6713.