Centro de Educação Infantil da rede municipal dá sequência a projeto de Educação Alimentar e Nutricional com “feirinha” de hortifrútis

Fotos: Rose Campos/Secom e Divulgação/Sedu

Alunos dos períodos da manhã e da tarde, do Centro de Educação Infantil (CEI) 111, “Ivan Gerbovic”, no bairro Cajuru do Sul, participaram de uma atividade diferente, nesta segunda-feira (14). Cada criança, com média de idade entre quatro e cinco anos, recebeu uma quantidade de fichinhas – ou “dinheirinhos” –, do projeto “Ana Maria Brócolis”, e pôde trocá-los por alimentos à sua escolha em uma verdadeira feirinha montada na escola, somente com alimentos saudáveis, como frutas, verduras e legumes.

Para tornar a experiência completa, as crianças receberam uma cesta, semelhante às dos supermercados, puderam trocar os alimentos escolhidos por elas pelas fichas e, no fim da aula, levar suas “comprinhas” para casa, um incentivo para que as famílias produzam receitas ou consumam os alimentos in natura.

Em sala de aula, as os estudantes também receberam as orientações das professoras, compartilharam as receitas trazidas de casa e contaram como foi a repercussão de levarem para casa, na semana anterior, o “Livro de Receitas Ana Maria Brócolis”. A vivência, agora, foi mais uma etapa do projeto de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) “Ana Maria Brócolis”, que desta vez contou também com o apoio do Fundo Social de Solidariedade (FSS), para a montagem e distribuição de alimentos da feira. Na primeira etapa, foram envolvidas ações como teatro, veiculação de vídeo e música personalizados, além do envio do material pedagógico para ser compartilhado em família.

“As crianças estão gostando muito de participar desse projeto. Elas colaboram, são informadas sobre o que vai acontecer e ficam ansiosas para participar de cada etapa. Hoje todas queriam muito vir às compras e levar os alimentos que mais gostam. Os pais também estão sendo colaborativos e muitos mandaram suas receitas preferidas”, conta a professora Adriana Ferreira Garcez, do CEI-111.

“Vemos o quanto esse projeto está repercutindo nas famílias porque as crianças já chegam aqui na escola entusiasmadas, contando sobre as receitas que experimentaram em casa e falando daquilo que mais gostam, as frutas, os alimentos saudáveis. Aqui a aceitação é muito boa. Temos pouquíssimos casos de seletividade. Tudo que é servido, elas comem e gostam. E essa experiência da feirinha, com certeza, é algo que elas vão levar para a vida toda”, relata a diretora da escola, Márcia Maria Soranz.

A nutricionista Laís Mamede, uma das criadoras do projeto, destaca a importância da iniciativa. “É uma ação muito rica, principalmente, quando percebemos o envolvimento das crianças, da escola e também das famílias. E são elas que levam essas informações para casa, como multiplicadoras, e incentivam pais e responsáveis a consumirem alimentos saudáveis, que passam a ser para elas não apenas nutritivos, mas também agradáveis e prazerosos”, ela afirma.

“É gratificante ver como o projeto ‘Ana Maria Brócolis’ está sendo abraçado por toda a comunidade escolar. As crianças se envolvem com alegria e curiosidade, aprendem de forma lúdica e, ao mesmo tempo, levam esse aprendizado para casa. A feirinha, em especial, despertou muito interesse e participação. Foi lindo ver cada criança escolhendo seus alimentos com autonomia e responsabilidade. Isso mostra que estamos no caminho certo ao promover a Educação Alimentar e Nutricional desde a primeira infância”, destaca a Coordenadora Administrativa Andréa Tichy.