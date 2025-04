“Boxe pela Vida” define cinturão internacional em Sorocaba e promove o tema da inclusão com apoio da Secretaria de Inclusão e Transtorno do Espectro Autista

Fotos: Divulgação

No último sábado (12), Sorocaba viveu uma noite histórica para o esporte com a realização do evento “Arena Tempermax Boxe pela Vida”, que reuniu esporte, emoção e solidariedade, na Arena Sorocaba. O ingresso para participar do evento foi um 1kg de alimento não perecível, o que resultou na arrecadação de aproximadamente 1 tonelada de alimentos, destinada a instituições assistenciais de Sorocaba.

O evento proporcionou ao público a apresentação de combates de alto nível, além de abraçar causas sociais importantes, como também a conscientização sobre o Transtorno de Inclusão e Espectro Autista (TEA), por meio da parceria com a Secretaria de Inclusão e Transtorno do Espectro Autista (Sintea), reforçando seu compromisso com a inclusão e o respeito à diversidade.

A realização contou, ainda, com o apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio de emendas parlamentares dos vereadores Vinícius Aith e Caio Oliveira, além do envolvimento com a Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequavi), com a Polícia Militar (PM), a URBES – Trânsito e Transporte, e com a Guarda Civil Municipal, da Secretaria de Segurança Urbana (Sesu), que garantiram uma estrutura segura e bem organizada para o público presente.

O evento foi idealizado por Bruno Paula, presidente do projeto “Boxe pela Vida”, e o diretor administrativo Rodrigo Xavier. A iniciativa contou também com o apoio da empresa sorocabana Tempermax Indústria e Comércio de Vidros, representada pelo diretor Marcelo Kairis e pelo diretor de Marketing David do Espírito Santo Tanabe.

O sucesso do evento destaca a força do Arena Tempermax Boxe pela Vida como uma plataforma que vai além do esporte, promovendo inclusão, saúde, cidadania e solidariedade. A expectativa agora é pela próxima edição do evento, ainda em 2025, com data a ser definida.

Confira os resultados das lutas profissionais:

Categoria Supergalo

Catherine Tacone x Suelen dos Santos

Vitória de Catherine por nocaute, no 1º round

Catherine mostrou domínio absoluto e finalizou o combate com um nocaute rápido e preciso.

Categoria Supermédio

Michel Soares x Jonathan Ruas

Vitória de Michel por nocaute, no 1º round

Michel não deu chances ao adversário e venceu com um golpe certeiro, logo no início do confronto.

Categoria Supermosca – Título WBA Fedelatin

Andrés Gregório x Victor Matute

Vitória de Andrés por nocaute, no 1º round

Na disputa internacional pelo cinturão WBA Fedelatin, Andrés Gregório conquistou uma vitória expressiva e fulminante.

Categoria Supermédio – Título WBA Fedebol

Bruno “The Hunta” César x Fernando “El Pescador” Brito

Vitória de Bruno por decisão unânime ao fim de nove rounds

Em uma batalha equilibrada e emocionante, Bruno “The Hunta” César levou a melhor, com o apoio da torcida, vencendo por decisão unânime e conquistando o cinturão.