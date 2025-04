AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 15/2025

Por MRNews



Reconheço a inexigibilidade de licitação, fundamentada no artigo 74, inciso II, da Lei nº 14133/21, conforme solicitação, justificativa e parecer jurídico, constantes no processo abaixo, tendo como objeto a contratação da empresa Luiz Fernando Villar, para a apresentação do “Grupo Alma Serrana” no dia 27 de abril de 2025 para o evento “Adventure ELEVATE 2025”, no município de Bonito/MS.

AUTORIZO a despesa, em cumprimento às determinações contidas na Lei retro mencionada.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 15/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2025

FAVORECIDO: LUIZ FERNANDO VILLAR

CNPJ Nº 40.058.469/0001-04

VALOR: R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).

PRAZO: 90 dias.

Bonito-MS, 15 de abril de 2025.

Josmail Rodrigues Prefeito Municipal.