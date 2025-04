Atletas de Sorocaba se destacam em campeonatos de BMX no Chile – Agência de Notícias

Fotos: Clube Sorocabano de Bicicross

Os atletas do Clube Sorocabano de Bicicross, que representaram Sorocaba na modalidade, se destacaram no Campeonato Panamericano de BMX Racing 2025 e na Copa Latinoamericana de BMX Racing, realizados nos dias 5 e 6 de abril, no Chile.

Os atletas competiram com representantes de diversos países de grande relevância no cenário internacional do BMX, como Colômbia, Estados Unidos, Argentina, Equador, Chile, México, Peru, Venezuela, Guatemala e Bolívia, demonstrando alto nível técnico e espírito esportivo.

Entre os destaques, está Daniel Mozer (categoria Boys 9 anos), que fez sua primeira participação internacional e foi finalista no Panamericano, conquistando a 7ª colocação nas Américas, competindo com 36 pilotos, um feito expressivo para um atleta tão jovem.

Outra atleta que se destacou foi Isadora Florio (categoria Girls 13/14 anos), que também fez sua primeira participação no Latinoamericano e foi finalista, alcançando a oitava colocação entre 17 adversárias, demonstrando grande potencial e representação na categoria feminina.

Por fim, Kaue Leal (categoria Júnior Men) conquistou o vice-campeonato Panamericano e o terceiro lugar no Latinoamericano, enfrentando 44 adversários.

A participação e os resultados desses jovens atletas evidenciam o talento e a dedicação dos representantes da cidade no cenário esportivo internacional. O Clube Sorocabano de Bicicross representa o Município em competições oficiais, com o apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav).

Mais informações sobre o Clube Sorocabano de Bicicross podem ser obtidas na rede social: @clubesorocabanobmx ou pelo telefone: (15) 99102-1145.