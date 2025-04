Abertas inscrições de capacitação para Conferência do Idoso

Posted on

A chegada do outono e o início do período de tempo seco trazem uma conhecida preocupação: o aumento da incidência de doenças respiratórias, especialmente em crianças. Somente no Hospital Infantil João Paulo II (HIJPII), da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), os atendimentos a pacientes com doenças respiratórias, que costumam ser próximos de […]