Vitória x Fortaleza ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2025, HOJE (16/04)

A partida entre Vitória x Fortaleza é válida pelo Brasileirão da série A DE 2025, também chamado de Betano Brasileiro. A bola rola hoje (16) às 21h30 HS (horário de Brasília). Assim, a partida tem Vitória como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. A Série A COMEÇOU Março e deve terminar apenas em Dezembro de 2025.

Vitória x Fortaleza: Onde assistir, prováveis escalações e clima para o duelo nordestino no Brasileirão 2025

Nesta quarta-feira (16), às 21h30 (horário de Brasília), o Vitória recebe o Fortaleza no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O duelo nordestino acontece em um momento delicado para o Leão da Barra, que tenta espantar a má fase e conquistar sua primeira vitória na competição.

Vitória tenta virar a chave

Após um empate com o Atlético-MG na última rodada, o Vitória somou seu primeiro ponto na Série A, mas o time comandado por Thiago Carpini vive uma sequência de apenas uma vitória nos últimos 10 jogos. O retorno do treinador ao banco de reservas pode ser um alento para a torcida, já que ele cumpriu suspensão no último compromisso após ser expulso contra o Flamengo.

O Rubro-Negro baiano deposita esperança em seu histórico recente contra o Fortaleza: nos últimos quatro confrontos, foram três vitórias do Vitória e apenas uma do Tricolor cearense. Isso inclui dois triunfos fora de casa, no Castelão.

Fortaleza quer manter boa fase

Do outro lado, o Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda chega ao confronto com um bom início de campanha e uma equipe consolidada. Apesar de um desfalque de última hora por motivo inusitado — ainda não revelado — o time cearense confia na experiência de seus atletas e na consistência tática do seu treinador argentino.

Onde assistir a Vitória x Fortaleza ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo para todo o Brasil através da TV Bahia (afiliada da Globo) e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Prováveis escalações:

Vitória:

Lucas Arcanjo; Cáceres (ou Claudinho), Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Matheusinho, Baralhas e Willian; Erick, Mosquito e Janderson.

Técnico: Thiago Carpini

Fortaleza:

João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pol Fernández, Yago Pikachu e Calebe; Marinho e Lucero.

Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Ficha técnica do jogo:

Jogo: Vitória x Fortaleza

Vitória x Fortaleza Competição: Campeonato Brasileiro Série A 2025 – 4ª rodada

Campeonato Brasileiro Série A 2025 – 4ª rodada Data: Quarta-feira, 16 de abril de 2025

Quarta-feira, 16 de abril de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio Barradão – Salvador (BA)

Estádio Barradão – Salvador (BA) Transmissão: TV Bahia e Premiere

O duelo promete ser equilibrado, com o Vitória pressionado em casa e o Fortaleza querendo manter o embalo. Os torcedores esperam uma partida emocionante entre dois tradicionais clubes do futebol nordestino.

ONDE ASSISTIR O BRASILEIRÃO 2025?

O Campeonato Brasileiro de Futebol de 2025 será o primeiro a operar sob a Lei do Mandante, permitindo que clubes negociem individualmente os direitos de transmissão de seus jogos em casa. Essa mudança resultou na formação de duas ligas: a Liga do Futebol Brasileiro (LIBRA) e a Liga Forte União (LFU). A LIBRA, composta por clubes como Flamengo, Palmeiras e Grêmio, firmou um contrato de cinco anos com o Grupo Globo para a transmissão de jogos nas Séries A e B. Já a LFU, que inclui times como Corinthians, Vasco e Cruzeiro, distribuiu os direitos de transmissão entre Record, CazéTV e Amazon Prime Video. A Record transmitirá 38 jogos por temporada, a CazéTV exibirá partidas no YouTube, e a Amazon Prime Video terá uma partida exclusiva por rodada. Essas mudanças visam aumentar a competitividade do torneio e diversificar as plataformas de transmissão para os torcedores.

