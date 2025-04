VIII Maratona de Programação InterIF: inscrições abertas!  – IFSP

Equipes formadas por até três estudantes podem se inscrever até 30 de maio

Estão abertas, até 30 de maio, as inscrições das equipes para a 8ª Maratona de Programação InterIF. A competição de programação de computadores é voltada aos estudantes do IFSP e acontece em duas fases: local (no campus de cada estudante) e final, no Campus São Carlos.

Podem se inscrever no InterIF equipes formadas por até três estudantes de um mesmo campus. As equipes devem informar os dados do orientador do grupo. Somente poderão se inscrever equipes dos campi que aderiram à maratona na Etapa I. Confira aqui a lista dos campi participantes.

A fase local será realizada no dia 28 de junho nos campi de origem das equipes, quando os estudantes trabalharão para resolver o maior número possível de problemas, utilizando suas habilidades em programação, análise de algoritmos e raciocínio lógico, dentro do tempo limite da prova.

Cada equipe é preparada por um professor do seu campus. Vence o time que resolver o maior número de questões, tendo como critérios de desempate o tempo de resolução e número de submissões incorretas.

A prova possui o mesmo horário de início e fim para todas as equipes participantes, e sua correção é realizada por meio de um juiz eletrônico que testa os programas resultantes dos códigos submetidos pelas equipes ao comparar os resultados produzidos com os esperados.

Neste ano, a etapa final será sediada pelo Campus São Carlos no mês de outubro, e contará com apoio institucional da Reitoria do IFSP, que oferecerá auxílio aos estudantes e servidores que participarem do evento.

Acesse o edital da competição e o formulário de inscrição em ifsp.edu.br/interif.