Vasco pega Ceará com muitos desfalques, incluindo Phillippe Coutinho, veja

Confira a classificação do Campeonato aqui no MRNews

CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRO DE 2025

ONDE ASSISTIR O BRASILEIRÃO 2025?

O Campeonato Brasileiro de Futebol de 2025 será o primeiro a operar sob a Lei do Mandante, permitindo que clubes negociem individualmente os direitos de transmissão de seus jogos em casa. Essa mudança resultou na formação de duas ligas: a Liga do Futebol Brasileiro (LIBRA) e a Liga Forte União (LFU). A LIBRA, composta por clubes como Flamengo, Palmeiras e Grêmio, firmou um contrato de cinco anos com o Grupo Globo para a transmissão de jogos nas Séries A e B. Já a LFU, que inclui times como Corinthians, Vasco e Cruzeiro, distribuiu os direitos de transmissão entre Record, CazéTV e Amazon Prime Video. A Record transmitirá 38 jogos por temporada, a CazéTV exibirá partidas no YouTube, e a Amazon Prime Video terá uma partida exclusiva por rodada. Essas mudanças visam aumentar a competitividade do torneio e diversificar as plataformas de transmissão para os torcedores.

TAGS

Vasco, Cruzeiro e Grêmio, e Bahia Flamengo, Atlético-MG e Palmeiras . Athlético-PR, São Paulo, Corinthians, Botafogo e RB Bragantino, Santos

Mirassol

