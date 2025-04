Ubatuba conquista pódios na 2ª etapa do Circuito Mares em São Sebastião – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

A terça-feira (2/7) terá sol entre nuvens em grande parte de Minas Gerais. A intensificação do transporte de umidade do oceano para o interior do continente favorece a variação de nebulosidade, principalmente no Centro-Leste mineiro. Céu parcialmente nublado a claro com névoa úmida no Sul/Sudoeste e Campo das Vertentes. Demais regiões, céu claro a parcialmente […]