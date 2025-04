Trabalha Rio está nesta semana em Olaria, Maria da Graça e Padre Miguel – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Programa de cadastramento e encaminhamento para vagas de emprego será oferecido nos três bairros – Divulgação/SMTE

Os moradores de Olaria, Maria da Graça e Padre Miguel podem se preparar para receber o Trabalha Rio. A van do serviço de cadastramento de currículos e encaminhamento de profissionais para vagas de emprego em empresas parceiras da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) estará a postos nesta segunda-feira (14/04), de 9h às 14h, na Praça Clomir Teles Cerbino, próxima ao 16º BPM (Olaria). Na ação em conjunto com a Secretaria Municipal de Coordenação Governamental (SMCG), em parceria com a Central 1746, serão oferecidos diversos serviços da Prefeitura do Rio.

Mas as ações não param por aí. Na terça-feira, o programa da SMTE será levado à Maria da Graça. Avenida Dom Helder Câmara, 2.341, também de 9h às 14h. Já no dia seguinte (16/04), a van segue para Padre Miguel. Mais precisamente para a Rua B, 320, esquina com Rua Figueiredo Camargo.

“O Trabalha Rio fez nos últimos três meses 2.735 atendimentos. Ou seja, 76% a mais do que o registrado no mesmo período do ano passado. E temos ampliado nossas parcerias com as empresas para que mais profissionais sejam encaminhados para as vagas de emprego abertas na cidade”, explica o secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira.

Pessoas sem acesso à rede também podem se inscrever presencialmente em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Os postos funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h.