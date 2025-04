SJC Film Commission abre cadastro para profissionais e empresas

João Paulo Sardinha





Fundação Cultural Cassiano Ricardo

A SJC Film Commission, lançada na última segunda-feira (14), está com cadastro aberto para profissionais e produtoras audiovisuais e para empresas de apoio de São José dos Campos.

Esse cadastro, feito por meio de formulário, visa conectar talentos, empresas e oportunidades para as produções na cidade. O banco de dados atualizado facilitará a articulação entre realizadores, produtoras, empresas e projetos que desejam filmar em São José.

Formulário para profissionais e produtoras audiovisuais.

Formulário para empresas de apoio.

Lançamento

Prefeitura de São José dos Campos e Fundação Cultural Cassiano Ricardo lançaram, na segunda-feira, o mais ousado programa de desenvolvimento do setor audiovisual da história da cidade.

A SJC Film Commission terá a missão de atrair e facilitar a produção de filmes, séries, documentários, clipes e outros produtos audiovisuais em solo joseense.

A iniciativa integra o Plano de Gestão 2025-2028. Essa novidade transforma o município em terreno fértil para indústria cinematográfica brasileira e mundial.

A SJC Film Commission, na prática, vai atuar como facilitadora em toda a cadeia produtiva do cinema. O suporte inclui apoio técnico e logístico à produção, além da criação de banco de dados com profissionais e fornecedores, caso de hotéis, restaurantes, centros comerciais e empresas de diferentes segmentos.

Com esse lançamento, São José passa a ter um balcão de atendimento personalizado a produtores da cidade, de outros municípios do país e até do exterior, fornecendo auxílio em todas as frentes.

Um catálogo digital, disponível pela internet, vai apresentar cenários urbanos e rurais que poderão ser utilizados para a produção audiovisual cinematográfica, televisiva ou publicitária, incluindo tabela atualizada de custos e taxas relativas às filmagens e gravações.

A iniciativa servirá de estímulo à economia criativa, gerando emprego e renda para trabalhadores de São José dos Campos, já que haverá contratação de mão de obra local nas produções.

Esta é, portanto, uma oportunidade para que as empresas da cidade se estruturem e se profissionalizem, para que cresçam e se tornem cada vez mais competitivas no mercado do audiovisual.

A SJC Film Commission, instituída pelo decreto 19432/2023, é também uma política pública para promover cartões-postais e valorizar as características únicas de São José.

Formação

Para atender a essa nova demanda, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo investirá na formação de profissionais do audiovisual. Serão oferecidas na cidade cursos, oficinas e workshops com temas relacionados a diferentes setores da sétima arte.

Os interessados em gravar em São José dos Campos a partir de agora poderão preencher requerimentos para realizar filmagens na cidade pelo site https://sjcfilmcommission.sjc.br.

Assista ao vídeo institucional da SJC Film Commission.



MAIS NOTÍCIAS



Fundação Cultural Cassiano Ricardo