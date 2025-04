Semob-JP dará apoio operacional à Paixão de Cristo e mais 50 eventos religiosos na Semana Santa

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) inicia, nesta terça-feira (15), uma operação especial de trânsito que manterá agentes de mobilidade empenhados em garantir a segurança viária durante as atividades religiosas que serão promovidas em referência à Semana Santa. Entre os eventos, destaque ao espetáculo da Paixão de Cristo no Centro Cultural São Francisco, uma iniciativa da Prefeitura e que deve atrair milhares de pessoas ao Centro Histórico entre os dias 17 e 19 de abril.

Neste período da Semana Santa, mais de 50 atividades religiosas foram protocoladas e contarão com os trabalhos das equipes da Semob-JP, desde a concentração até a conclusão dos eventos. Nesta terça-feira (15), ocorrerá uma Via Sacra na Orla, primeiro evento que contará com o apoio operacional da Semob-JP. Será às 19h, com saída da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe (Cabo Branco). Na quarta-feira (16), agentes de mobilidade atuarão no entorno do Largo São Francisco, promovendo bloqueios e desvios por conta do ensaio geral da Paixão de Cristo, previsto para ocorrer das 18h às 22h.

“É essencial que a população fique atenta às orientações dos agentes de mobilidade. Além deste grandioso espetáculo que será promovido pela Prefeitura, através da Funjope, nossas equipes também atuarão em cerca de 50 eventos distintos. Também reforçamos ao cidadão que pretende curtir o feriadão, que faça de forma prudente, pois seguiremos com a Operação Zero Álcool para coibir a prática de beber e dirigir”, ressaltou Marcílio do HBE, superintendente da Semob-JP.

Sanderson Cesário, diretor de operações do órgão, explica que além dos agentes de mobilidade atuando na realização dos eventos religiosos, também haverá equipes monitorando, fiscalizando e acompanhando possíveis urgências. “Como de forma padrão, seguiremos atuando todos os dias, entre 5h e 00h, tanto com equipes nas ruas como no Centro Operacional de Trânsito e Transporte, acompanhando a movimentação pelas câmeras. Serão mais de 50 agentes de mobilidade por dia, assegurando a mobilidade de todos”.

Urgência de trânsito – Para acionar a Semob-JP, a população deve enviar mensagens para o WhatsApp (83) 98760 -2134 ou ligar para 3213- 7188.

Atendimento presencial suspenso – Com o ponto facultativo decretado para repartições municipais na quinta-feira (17) e os feriados da Sexta-feira Santa (18) e segunda-feira (21) – Tiradentes, estará suspenso o atendimento presencial na sede do órgão de mobilidade, no bairro do Cristo, e nos postos que funcionam nas Casas da Cidadania de Jaguaribe e do Shopping Manaíra.

No entanto, os usuários que necessitarem de serviços como emissão de credenciais para vagas especiais, recursos ou consultas de multas, podem acessar o site portal.semobjp.pb.gov.br e protocolar processos online.