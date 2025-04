Secretaria da Mulher recebe doação de kits para bebês do Rotary Club Novos Tempos – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves/Secom

A Secretaria da Mulher (Semul) recebeu, nesta terça-feira (15), a doação de 100 conjuntos de produtos de higiene para bebês, feita pelo Rotary Club Novos Tempos. A entrega foi feita, na sede da Semul, por um grupo de representantes da instituição na presença da secretária da Mulher, Rosângela Perecini.

“Ficamos muito felizes com essa doação feita pelo Rotary, uma instituição que há tempos vem sendo parceira da Prefeitura, colaborando, em diversos momentos, com ações do Fundo Social de Solidariedade. Agora, a Secretaria da Mulher é mais um braço do poder público voltado a atender a população, beneficiada por essas parcerias”, afirma a secretária.

Estiveram presentes no ato da entrega Anne Louise Cella Baseggio Brito, presidente da gestão 2024 – 2025; Maria Eugênia Filomena de Moraes; Fabíola Barros e Fátima Oliveira Miguel. “O Rotary Club tem o papel, tradicionalmente, de servir a comunidade. Para isso, buscamos parcerias, realizamos eventos e uma série de ações que nos permita promover essas doações e servir a quem mais precisa”, descreve Anne. Dessa forma, a partir de uma parceria da entidade filantrópica com a empresa Giovanna Baby, conseguiram os produtos, já com destinação certa.

Os kits de produtos para bebês deverão ser entregues, em breve, para as gestantes em situação de vulnerabilidade social atendidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade. Por meio de uma cooperação envolvendo a Secretaria da Cidadania (Secid), que administra os CRAS, e com o apoio do Fundo Social de Solidariedade (FSS), a Semul já começou a preparar, para o mês de maio, o próximo ensaio fotográfico com essas gestantes. O objetivo é proporcionar às participantes um momento especial de acolhimento e celebração desse período único em suas vidas, contribuindo, ainda, para fortalecer os vínculos familiares.

Além do ensaio fotográfico e entrega dos kits para bebês, será oferecida às mulheres uma sessão de beleza, para que elas se sintam cuidadas e com a autoestima elevada.