Santuário Frei Galvão recebe Cruz Histórica da Primeira Missa no Brasil – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá, em parceria com o Santuário Frei Galvão, convida toda a população para participar da chegada da Cruz Santa, utilizada na celebração da Primeira Missa realizada no Brasil, em 1500. A missa ocorreu na Praia de Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabrália (BA), e foi presidida por Frei Henrique de Coimbra. A visita da Cruz integra as comemorações dos 525 anos da Primeira Missa no Brasil.

11h – Chegada da Cruz

Saída da USEFAZ em direção ao Santuário de Frei Galvão.

O percurso passará pelas seguintes vias:

Avenida Padroeira do Brasil

Viaduto Jacobelli

Avenida Juscelino Kubitschek (JK)

Ponte Rosinha Fillipo

Avenida Dr. Ariberto Pereira da Cunha

Rua Antônio da Cunha

Santuário de Frei Galvão

Todo o trajeto estará devidamente sinalizado e contará com o apoio da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana.

A Prefeitura de Guaratinguetá convida a todos a se unirem nesse momento de fé, respeito e celebração da nossa história.