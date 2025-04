Sanesul avança na universalização do esgoto com novos investimentos de R$ 17,5 milhões em Dourados

A Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) anunciou um novo pacote de investimentos que reforça o compromisso com a universalização do sistema de esgotamento sanitário em Dourados. No total, R$ 17.517.500 serão aplicados em duas frentes de obras de infraestrutura, impulsionando o setor de saneamento básico na cidade.

As ordens de serviço foram assinadas no dia 1º de abril pelo diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, que destacou a importância dos investimentos para o desenvolvimento urbano e a saúde pública.

“Estamos ampliando significativamente a nossa rede de esgoto em Dourados, com a missão de assegurar qualidade de vida para a população e proteger o meio ambiente. Esses investimentos refletem o planejamento estratégico do governador Eduardo Riedel, que estabeleceu como prioridade a antecipação da meta de universalização em dois anos, à frente do prazo fixado pelo novo marco legal do saneamento”, afirmou Marcílio.

A primeira ordem de serviço contempla a aplicação de R$ 10.475.000,00 para a implantação de 26.492 metros de rede de esgoto e 1.864 novas ligações domiciliares em bairros importantes como Estrela Verá, Morada do Sol, Nações, Clímax e Cachoeirinha.

Já a segunda frente de obras, no valor de R$ 7.042.500,00, será voltada para a ampliação da rede coletora de esgoto e novas ligações na área da Bacia da Estação Elevatória de Esgoto Bruto (EEEB) Estrela Verá, prevendo a execução de 17.424,53 metros de rede e 1.117 novas ligações domiciliares.

De acordo com o contrato, as empreiteiras responsáveis terão um prazo de 24 meses para a conclusão das obras, contados a partir da emissão das ordens de serviço. O novo marco legal do saneamento básico (Lei nº 14.026/2020) estabelece como meta que 99% da população tenha acesso à água potável e 90% ao serviço de coleta e tratamento de esgoto até 31 de dezembro de 2033.

A legislação busca ampliar a cobertura dos serviços, atrair investimentos e garantir a prestação adequada, regular e contínua do saneamento em todo o país, sendo um dos maiores desafios e prioridades para os estados e municípios.

Esses investimentos fazem parte de um plano mais amplo de ações da Sanesul em todo o Estado, que visa cumprir as exigências do novo marco do saneamento e garantir que Mato Grosso do Sul se destaque como referência nacional na área.

“Estamos trabalhando de forma integrada com os municípios para transformar a realidade do saneamento básico. Essa parceria é essencial para que possamos atingir nossos objetivos e assegurar um futuro mais sustentável para as próximas gerações”, reforçou Renato Marcílio.

A meta ambiciosa do governador Eduardo Riedel de antecipar em dois anos o prazo de universalização da coleta e tratamento de esgoto, inicialmente previsto para 2033, mobiliza esforços contínuos da companhia em todos os 68 municípios onde a Sanesul atua.

Os investimentos em Dourados, segundo Marcílio, são exemplo do compromisso com a melhoria da infraestrutura urbana e a elevação dos índices de cobertura, beneficiando diretamente milhares de famílias sul-mato-grossenses.

Com esse ritmo de trabalho e investimentos constantes, Dourados e os demais municípios operados pela Sanesul avançam para um novo patamar de qualidade de vida, saúde e desenvolvimento sustentável.

Comunicação Sanesul