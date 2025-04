Representantes da Adepol e AOFMS são eleitos para o Conesp – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Representantes de entidades de classe ligadas à segurança pública foram eleitos para compor o Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Conesp) de Mato Grosso do Sul. A escolha ocorreu na manhã desta segunda-feira (14), durante reunião do colegiado.

Foram eleitos como membros do Conselho, com mandato de dois anos, representantes da Associação dos Delegados de Polícia de Mato Grosso do Sul (ADEPOL) e da Associação dos Oficiais Militares Estaduais de Mato Grosso do Sul (AOFMS).

Pela ADEPOL, o delegado André Matsushita Gonçalves assume como membro titular, tendo como suplente o delegado Carlos Delano Gehring Leandro. “É a oportunidade de contribuir com a expertise do delegado de polícia, que trabalha diretamente na linha de frente, reunindo informações na base, para a formulação de políticas públicas mais eficazes no âmbito estadual”, destacou titular pela ADEPOL.

Já pela AOFMS, o coronel PM Juracy Pereira da Paz será o titular, com o coronel PM Marcelo Santos do Amaral como suplente. “Nossa expectativa é contribuir ativamente nas discussões sobre as políticas de segurança pública, trazendo a perspectiva de quem está presente em todos os rincões do Estado. A Polícia Militar tem representantes nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul”, disse titular pela AOFMS.

“A eleição fortalece a representatividade dos profissionais da segurança pública nas decisões estratégicas do setor, conforme a missão do Conselho, que tem caráter consultivo e deliberativo no âmbito da formulação e avaliação das políticas públicas de segurança e defesa social do Estado”, destacou o presidente do colegiado e Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira.

Além dos representantes recém-eleitos, o Consesp é composto por membros de diversos órgãos e instituições, são eles:

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica

Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos

Polícia Militar

Corpo de Bombeiros Militar

Polícia Civil

Coordenadoria-Geral de Perícia

Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário

Superintendência de Assistência Socioeducativa da SEJUSP

Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul

Ordem dos Advogados do Brasil – Seção MS

Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul

Comunicação Sejusp-MS