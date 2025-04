Programa Selo Social Sorocaba 2025 tem início com a participação de 77 organizações – Agência de Notícias

O programa Selo Social 2025 teve início, na manhã desta terça-feira (15), na sede do Sebrae Sorocaba, com o primeiro encontro presencial. Esta edição reúne 77 organizações, entre Poder Público Municipal, organizações da sociedade civil e empresas.

A iniciativa é realizada pelo Instituto Selo Social e conta com articulação da Prefeitura de Sorocaba, por meio do Fundo Social de Solidariedade (FSS), e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), além do patrocínio da Aurora Eadi, Kanjiko do Brasil, Ossel Assistência e Sorocaba Park Hotel, e da patrocinadora nacional, Rede Salesiana Brasil.

O objetivo é promover a certificação gratuita para empresas, órgãos públicos e organizações que desenvolvem ações de impacto social, com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos na Agenda 2030, proposta pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Participam desta edição, 51 organizações da sociedade civil, 21 empresas e cinco representantes do Poder Público Municipal. São eles: Fundo Social de Solidariedade (FSS), a Secretaria da Cidadania (Secid), a Secretaria da Educação (Sedu), a Secretaria de Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema) e a Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert).

As formações do Selo Social são realizadas durante todo o ano, com encontros presenciais e consultoria on-line. Para chegarem até o final do processo de certificação, os participantes precisaram atender a alguns critérios, como a participação em 75% dos encontros, demonstração de impactos internos e externos dos projetos, dentre outras exigências do programa.

No primeiro encontro, o presidente do Instituto Selo Social, Fernando Assanti, apresentou o programa aos participantes e atualizou as informações referentes à Agenda 2030. Assim como ocorreu no ano passado, o Selo Social de Sorocaba terá uma ODS prioritário em comum para a cidade, conforme as demandas locais, que será escolhida no próximo encontro do grupo. Com isso, os participantes terão que desenvolver ações que impactem positivamente neste ODS. “A novidade para esta edição é que vamos ter uma causa em que todo grupo vai trabalhar o advocacy para que se torne uma política pública para a cidade”, adianta.

Para a analista de negócios e gestora de projetos sociais do escritório regional do Sebrae Sorocaba, Bete Proença, o Selo Social tem uma função fundamental na área social. “Não apenas dá subsídio, mas também oferece orientação e qualificação às organizações para que desempenhem o trabalho com ainda mais profissionalismo e seriedade”, comenta.

Uma das participantes do programa, desde 2022, é a farmacêutica Fani Ribeiro, responsável pela Farmácia Comunitária Escola Vital Brazil, mantida por meio de uma parceria com a Universidade de Sorocaba (Uniso), Pontifícia Universidade Católica (PUC) e o Centro Acadêmico Vital Brazil, com a distribuição gratuita de medicamentos à população. Um dos projetos desenvolvidos, por meio da Farmácia Comunitária, desde 2023, é uma campanha de educação em saúde e meio ambiente, em parceria com a Sema, para tratar do risco da automedicação e dos impactos negativos do descarte irregular de medicamentos, com a realização de palestras em escolas. “Hoje também participamos da CIPA em empresas, eventos institucionais, entre outros. Para mim, o Selo Social fez toda a diferença, pois proporcionou à farmácia maior visibilidade e uma certificação de qualidade para o serviço social”, conta Fani.

Quem também integra o grupo é a analista de recursos humanos da Kanjico do Brasil, Débora Tuccio Alves Barbosa. “Nós, da Kanjico, acreditamos que apoiar o Selo Social é uma forma de ajudar o município de Sorocaba a se desenvolver e a ser uma cidade ainda melhor”, afirma. Além de ser um dos patrocinadores da iniciativa, a Kanjico do Brasil participa do Selo Social desde 2012. Em 2024, por exemplo, a empresa teve 15 projetos certificados, com 17 impactos sociais e 53.873 beneficiados em Sorocaba. As ações envolvem, por exemplo, campanhas de doação de alimentos, agasalhos, óleo de cozinha usado, entre outros.

Uma das representes do Poder Público Municipal é Karen Macedo, do FSS. “Além de articular o programa em nossa cidade, desde 2021, o Fundo Social também participa com os projetos desenvolvidos ao longo do ano, como por exemplo, o Mercado Solidário, o Bazar Solidário e o Casamento Comunitário”, conta Karen.

Mais informações sobre o programa Selo Social podem ser obtidas no site: https://www.selosocial.com/.